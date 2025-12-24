اصلاح اساسنامه خانه کارگر/ استیضاح وزیر کار اشتباه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر که صبح روز سه‌شنبه (۳ دی ۱۴۰۴) برگزار شد، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، با تشریح آخرین وضعیت اساسنامه خانه کارگر، از تبدیل این تشکل از «صنفی-سیاسی» به «صنفی-تخصصی» خبر داد و بر ضرورت حمایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر طرح استیضاح برخی نمایندگان مجلس تاکید کرد.

صادقی در ابتدای این نشست با تشریح روند اصلاح اساسنامه خانه کارگر گفت: اصلاحات انجام‌شده در اساسنامه با هدف انطباق کامل با قانون و تغییر ماهیت تشکیلات از صنفی-سیاسی به صنفی-تخصصی انجام شده و اکنون در مرحله نهایی تائید در وزارت کشور قرار دارد. به محض اینکه وزارت کشور این اصلاحات را تصویب و به ما ابلاغ کند، مجمع با حضور نماینده وزارت کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: براساس اساسنامه جدید، کنگره به مجمع تبدیل خواهد شد و هیئت اجرایی به هیئت مدیره تغییر ماهیت می‌دهد؛ البته ساختار شکلی حفظ می‌شود، اما از نظر ماهوی هیئت‌مدیره جایگزین خواهد شد و دبیرکل به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و دارای نقش مدیرعامل خواهد بود. ممکن است در عنوان برخی ارکان، مانند شورای نظارت یا بازرسی، تغییراتی ایجاد شود، اما اصل نظارت حفظ خواهد شد.

صادقی همچنین با اشاره به توسعه تشکیلاتی خانه کارگر گفت: توسعه دفاتر و شعب خانه کارگر، مبتنی بر اساسنامه جدید، در دستور کار قرار دارد و اولویت ماست. نگاه آقای محجوب نیز بر این است که با حرکت خانه کارگر به سمت ساختار صنفی و کنفدراسیونی، اتحادیه‌ها باید احیا شوند و شکل بگیرند. نخستین گام در این مسیر، تقویت اتحادیه پیشکسوتان و راه‌اندازی دفاتر آن در سراسر کشور و در همه خانه‌های کارگر است تا خلا موجود در حوزه بازنشستگان جبران شود.

وی تاکید کرد: اتحادیه‌ها نباید تنها نمادین باشند، ما به دنبال اتحادیه‌های قدرتمند با عضوگیری واقعی هستیم؛ اتحادیه‌ای که بتواند افراد را جذب کند و نقش موثری در تقویت خانه کارگر ایفا کند.

صادقی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به خدمات رفاهی اعضای خانه کارگر اظهار کرد: ایجاد مجموعه‌ای برای اسکان اعضای خانه کارگر با هزینه‌های کمتر از نرخ‌های رایج در کلانشهر تهران ضروری است؛ چرا که ارائه خدمات بهتر در تهران می‌تواند نقش موثری در تقویت عضوگیری و تامین معاش تشکیلات از محل حق عضو داشته باشد. بسیاری از افرادی که به تهران می‌آیند به علت مراجعه به بیمارستان می‌آیند یا گرفتاری‌های دیگری دارند، به همین دلیل باید چنین امکاناتی برای اعضا فراهم شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری سپس به موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: تمرکز ما باید بر حفظ وزیر کار فعلی باشد. ایشان نقاط مثبت بسیاری دارند. این وزیر شناختی عمیق از حوزه تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، فقر و نابرابری دارد و رویکردش مبتنی بر داده، پژوهش و اصلاحات ساختاری است، نه شعار و پوپولیسم. حساسیت ایشان نسبت به بحران صندوق‌های بازنشستگی و هشدارهای صریحش در این زمینه، از نقاط قوت جدی اوست.

وی افزود: آقای میدری هزینه برای رفاه اجتماعی را هزینه زائد نمی‌داند، بلکه آن را سرمایه اجتماعی و شرط پایداری اقتصادی و امنیت اجتماعی می‌داند. این نگاه برای سیاست‌گذاری بلندمدت ضروری است. با وجود برخی ضعف‌ها، عملکرد ایشان نسبت به وزرای پیشین قابل‌دفاع‌تر است و نمایندگان مجلس نباید او را استیضاح کنند. دفاع ما از وزیر کار نه از سر منافع شخصی، بلکه براساس ارزیابی عملکرد و نگاه تخصصی ایشان است.

صادقی با اشاره به مطالبات تشکل‌های کارگری گفت: حمایت از وزیر کار به معنای چشم‌پوشی از مطالبات نیست. انتظار داریم که وزیر کار توجه بیشتری به وضعیت بازرسی کار، به ویژه در سالگر حادثه معدن طبس، وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان، اصلاح روابط کار، دائمی‌سازی قراردادهای موقت و اصلاح فصل ششم قانون کار جهت تقویت تشکل‌های کارگری داشته باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره فعالیت‎‌های سیاسی تشکل‌ها تصریح کرد: براساس اساسنامه جدید و مصوبات وزارت کشور، خانه کارگر یک تشکل صددرصد صنفی تخصصی است و امکان فعالیت سیاسی ندارد. اگر قرار است کار سیاسی انجام دهید، این کار باید ذیل حزب اسلامی کار صورت بگیرد، نه با نام خانه کارگر!

صادقی تاکید کرد: این محدودیت، در عین حال یک فرصت است تا خانه کارگر به عنوان یک تشکل صنفی تثبیت شود و در آینده، با تغییر دولت‌ها، با محدویت‌های قبلی مواجهه نشود. باید از این فرصت برای تقویت جایگاه صنفی خانه کارگر و توسعه عضوگیری آن استفاده کنیم.

انتهای پیام/