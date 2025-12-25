هر هفته اعتراض/ بسیج کارگران آرژانتین علیه حملات مجدد رئیس جمهور راستگرا
بسته اصلاحات قانون کار آرژانتین ابتدای ماه جاری به کنگره این کشور ارائه شد. این تغییرات حمایتهای قانون اساسی از کارگران را از بین میبرد، اتحادیههای کارگری را تضعیف و حقوق اساسی کارگران را به شدت نادیده میگیرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، دهها تشکل کارگری و اتحادیه در آرژانتین در اعتراض به سیاستهای جدید ضد کارگری و اصلاحات ریاضتی خاویر میلی (رئیس جمهور راست افراطی آرژانتین) قصد تظاهرات در آستانه سال جدید میلادی (۲۰۲۶) را دارند.
ITUC در همبستگی کامل با اتحادیههای وابسته به خود در آرژانتین، در سراسر کشور علیه اصلاحات ارتجاعی قانون کار رئیس جمهور خاویر میلی اعلام بسیج صنفی کرده و فراخوان تظاهراتهای هفتگی را صادر کرده است.
بسته اصلاحات قانون کار آرژانتین ابتدای ماه جاری در ۱۱ دسامبر به کنگره این کشور ارائه شد. این تغییرات حمایتهای قانون اساسی از کارگران را از بین میبرد، اتحادیههای کارگری را تضعیف و حقوق اساسی کارگران را به شدت نادیده میگیرد.
محدودیتهای جدید در حق اعتصاب و چانهزنی جمعی، محدودیتها در فعالیت اتحادیهای با هدف تضعیف ساختارهای اتحادیهای، فرسایش امنیت شغلی با تسهیل اخراجهای ناعادلانه، مقرراتزدایی از ساعات کاری و تعطیلات، تضعیف ضمانتهای قانون اساسی، آزادسازی برونسپاری شغلی و پیمانکاری و اشتغال غیررسمی، انتقال هزینه غرامت اخراج از کارفرمایان به دولت و کاهش مبلغ آن و کاهش شدید خدمات بازنشستگی از جمله این موارد است که دولت میلی در اصلاحات قانون کار گنجانده و به علت این اقدام، اتحادیهها را علیه دولت خود به خط کرده است.
ITUC خواستار همبستگی بینالمللی با اتحادیههای آرژانتین در مقاومت آنها در برابر اصلاحاتی است که نابرابری را تشدید میکند، غیررسمی بودن را بدتر میکند و به اقتصاد شکننده فعلی آسیب بیشتری میرساند.