مخالفت کارگران با واگذاری میدان نفتی آزادگان به بخش خصوصی: هیچ کس نگرانی‌های ما را نمی‌فهمد!

مخالفت کارگران با واگذاری میدان نفتی آزادگان به بخش خصوصی: هیچ کس نگرانی‌های ما را نمی‌فهمد!
با قوت گرفتن احتمال واگذاری میدان نفتی آزادگان به بخش خصوصی، نزدیک به ۵ هزار کارگر ارکان ثالث شاغل در نفت و گاز اروندان بابت آینده شغلی خود، احساس نگرانی کردند.

منابع کارگری ایلنا در شرکت نفت وگاز اروندان می‌گویند: با قوت گرفتن احتمال واگذاری مالکیت و مدیریت میدان نفتی آزادگان به بخش خصوصی، نزدیک به ۵ هزار کارگر شاغل در شرکت نفت و گاز اروندان از بابت آینده شغلی خود، احساس نگرانی می کنند.

برپایه این اطلاعات که به نقل از کارگران این واحد نفتی گردآوری شده است،  حجم ذخیره میدان نفتی دشت آزادگان معادل ۳۳ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود که با داشتن نزدیک به ۵ هزار کارگر ارکان ثالث تاکنون تحت مسئولیت شرکت نفت ایران بوده و قرار است به چند مجموعه‌ی خصوصی شامل چند بانک و شرکت واگذار شود. این تصمیم، امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و تولید حیاتی کشور را تهدید می‌کند. 

کارگران این واحد نفتی که تنها دغدغه آن‌ها نگرانی از بابت آینده شغلی است، می‌گویند تصمیم به تغییر مالکیت میدان نفتی دشت آزادگان تا به این لحظه با موافقت سازمان‌های مربوطه همراه بوده است و این در حالی است که به غیر از کارگران نگران، تا کنون هیچ مسئولی به این موضوع مهم ورود نکرده و به نظر مخالف کارگران اهمیت نداده است.

این کارگران می‌گویند: میدان نفتی دشت آزادگان مهم‌ترین عامل تضمین توسعه و اشتغال شهرستان سوسنگرد و هویزه و سایر شهرستانهای مناطق مرزی استان خوزستان در حال و آینده است؛ باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با واگذاری این واحد بزرگ نفتی به بخش خصوصی، توسعه شهرستان‌ها و اشتغال آیندگان در این منطقه دچار چالش نخواهد شد؟ 

وی افزود: موضوع خصوصی‌سازی میدان نفتی آزادگان در حالی در حال انجام است که ما در گذشته تجربیات تلخی از خصوصی‌سازی واحدهای بزرگی مانند نیشکر هفت تپه  و گروه ملی فولاد ایران در خوزستان داشتیم که اثرات منفی آن بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران تحمیل شده است.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
