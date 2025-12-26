به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه یورونیوز، اعتصاب‌های پرسنل شرکت‌های هواپیمایی در کشورهای اروپایی (به ویژه اروپای غربی) موجب تاخیر و هرج و مرج در سفرهای مردم در آستانه تعطیلات سال نوی میلادی شده است.

در سال‌های اخیر اعتصابات در آستانه تعطیلات سال نو به پدیده‌ای روتین و عادی بدل شده است، زیرا کارکنان شرکت‌های حمل و نقل و به ویژه شرکت‌های هوایی یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های سال را برای احقاق حقوق خود انتخاب می‌کنند.

برخی از اعتصابات ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شوند، در حالی که برخی دیگر فقط چند روز یا چند ساعت قبل از شروع تعطیلات کریسمس اعلام می‌شوند. در چنین شرایطی معمولاً رسانه‌ها و مسئولان به مسافرین توصیه می‌کنند که قبل از سفر شرایط را بررسی کنند تا در راه نمانند.

کمتر از یک هفته مانده به تعطیلات سال نوی مسیحی و ایام کریسمس، اگر پرواز یا قطارها لغو شود، از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

اعتصابات بیشتر در زمینه جابجایی بار در فرودگاه‌های لندن پایتخت انگلستان صورت می‌گیرد که از روز شنبه ۲۶ تا ۳۰ دسامبر برنامه‌ریزی شده است، زیرا طی ماه‌های گذشته پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های هواپیمایی مطابق با هزینه‌های زندگی توسط شرکت‌ها رد شده بود.

فرودگاه‌های کشورهای منطقه حوزه اسکاندیناوی و اروپای شمالی نیز وضعیت مشابهی دارند. در اسپانیا هم اعتصاب‌های مداوم در بخش جابجایی بار و چمدان از هم اکنون اختلال ایجاد کرده است. کارکنان اسپانیایی بخش حمل و نقل بار قطارها و هواپیماها از تابستان قصد اعتصاب داشتند و برای گرفتن امتیاز، این ایام شلوغ را انتخاب کردند.

در ایتالیا نیز اعتراضات کارکنان در قالب اعتراض در درون فرودگاه‌ها منجر به تعطیلی و اختلال در برخی سفرها شد. اتحادیه کارگری ایتالیایی‌ها در حوزه حمل و نقل CUB Transporti، اعتصابات چهارساعته (۱ تا ۵ بعد از ظهر) را در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار برای هفته آینده برنامه‌ریزی کرده اند که احتمال تأخیر و لغو پروازها را بالا می‌برد.

این وضعیت درحالی است که به دلیل شرایط امنیتی، کنترل‌های مرزی جدیدی برای مسافران در نظر گرفته شده که از نظر شلوغی و ازدحام و تاخیرها، شرایط را برای مسافر بدتر ساخته و ایجاد دردسر کرده است. صف‌های طولانی برای انتظار رسیدن پرواز، حرکت قطار و همچنین کنترل‌های مرزی، صدای بسیاری از مسافران را درآورده است.

گزارشی از شورای بین‌المللی فرودگاه‌های اروپا (ACI) نشان می‌دهد که در فرودگاه‌های فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا و انگلیس زمان انتظار می‌تواند تا سه ساعت طول بکشد. در برخی موارد، تأخیرها منجر به از دست دادن پرواز مسافران شده است. این درحالی است که برخی شرکت‌ها هنوز برای مذاکرات با کارکنان اعلام آمادگی نکرده اند.

