در تماس با ایلنا مطرح شد؛

اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: بازنشست اجباری شدیم و ۶ ماه است حقوق نداریم
کد خبر : 1732327
جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان گفتند: ۴۰۰ خانوار هستیم و حدود ۶ ماه است که حقوق نداریم و نمی‌دانیم باید به چه کسی مراجعه کنیم.

جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان  در تماس با «ایلنا» نسبت به وضعیت خود توضیحاتی ارائه دادند؛ آن‌ها گفتند: قریب به ۴۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در اثر اشتباه ریاست دانشگاه،  با استناد نادرست به مصوبه سال ۹۷ هیأت امنای دانشگاه، به اشتباه بازنشسته اجباری شده‌اند و از ۳۱ تیرماه تاکنون هیچ‌گونه حقوقی دریافت نکرده‌اند. 

آن‌ها گفتند: در این مدت، دوبار از سوی معاونت حقوقی، حقانیت اعضای هیأت علمی با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۶ هیأت امنای این دانشگاه تأیید شده و این موضوع به تصویب معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز رسیده است. 

اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ادامه دادند: با وجود آنکه این رأی و همچنین نامه‌های کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش، جناب آقای علیرضا کاظمی، و نیز به ریاست دانشگاه فرهنگیان از سوی اصل ۹۰ مجلس ابلاغ شده است، متأسفانه مشخص نیست پشت این افراد به چه کسانی گرم است که از تمکین به قانون خودداری می‌کنند. 

این نیروها در اعتراض به وضعیت خود سه‌شنبه، ۲ دی‌ماه، برای چهارمین بار در شش ماه گذشته، در محل سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبه سال ۹۶ هیأت امنای این دانشگاه شدند. 

اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در تجمع خود تأکید کردند: این مصوبه، که قانونی بودن آن دوبار به تأیید معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل ۹۰ قانون اساسی رسیده است، مطالبه اصلی ما است. 

آن‌ها در تجمع روز گذشته خود گفتند: ۴۰۰ خانوار هستیم و حدود ۶ ماه است که حقوق نداریم و نمی‌دانیم باید به چه کسی مراجعه کنیم. این نیروها خواستار بازگشت به کار هستند.

