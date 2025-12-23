بسته یلدایی کارگزاران مخابرات روستایی بیش از ۲ و نیم میلیون تومان ارزش داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش جمعی از کارکنان مخابرات روستایی آذربایجان شرقی در تماس با «ایلنا» به بسته یلدایی اعتراض کردند و گفتند: در حالیکه قرار بود بسته یلدایی کارگزاران روستایی ارزش ۲ و نیم میلیون تومانی داشته باشد، بسته تعلق گرفته به ما ارزشی کمتر از این رقم دارد.

احد اسماعیلی، معاون مالی و پشتیبانی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی، اما درتماس با خبرنگار «ایلنا» در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.

وی گفت: در خبر منتشر شده عنوان شده که قیمت اقلام بسته یلدایی کمتر از ارزش واقعی بوده، در حالی که بسته تهیه‌شده شامل یک کیلو آجیل چهارمغز باکیفیت، یک کیلو پشمک، نیم کیلو نقل مغز گردویی زعفرانی از ارومیه و سایر اقلام مرغوب بوده که مجموع ارزش آن بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان برآورد می‌شود.

اسماعیلی افزود: برای تهیه این بسته‌ها تلاش زیادی صورت گرفت و شخصاً به‌همراه همکاران، با هدف جلوگیری از هرگونه شائبه، فرآیند خرید را پیگیری کردم. حتی از مراکز معتبر و شناخته‌شده خرید انجام شد تا بهترین کیفیت با مناسب‌ترین قیمت در اختیار همکاران قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کم‌فروشی در کار نبوده است، تصریح کرد: اگر قرار بود اقلام بی‌کیفیت یا با وزن کمتر تهیه شود، همکاران ما قطعاً واکنش نشان می‌دادند. در روزهای اخیر نیز بسیاری از کارکنان از کیفیت و کمیت بسته‌ها رضایت داشته و حتی قدردانی کرده‌اند.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی ادامه داد: بودجه این بسته‌ها از محل اعتباری بوده که در صورت‌ عدم هزینه‌کرد، باید به تهران بازگردانده می‌شد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم کل اعتبار صرف تهیه بسته‌ای مناسب برای تمام کارکنان شود تا هیچ‌گونه تبعیضی ایجاد نشود.

انتهای پیام/