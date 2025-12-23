خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در پتروشیمی آبادان/ کارگران آسیب ندیدند

کد خبر : 1731878
آتش‌سوزی در واحد ۲۰۰ شرکت پتروشیمی آبادان بدون تلفات مهار شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز یک مورد آتش‌سوزی در یکی از فن‌های کولینگ واحد ۲۰۰ شرکت پتروشیمی آبادان رخ داد که این آتش‌سوزی پس از اقدام به موقع گروه‌های امدادی و تلاش کارگران مهار شد. 

از قرار معلوم، در این حادثه به هیچیک از کارگران این واحد پتروشیمی در استان خوزستان آسیبی نرسید؛ کارگران پس از خاموش شدن آتش‌، علت بروز این حادثه را آتش سوزی یکی از فن‌های کولینگ واحد ۲۰۰ عنوان کردند. 

پتروشیمی آبادان تولید کننده پی وی سی است و فرآیند تولید به‌صورت عادی و بدون وقفه در جریان است

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
