آتشسوزی در پتروشیمی آبادان/ کارگران آسیب ندیدند
آتشسوزی در واحد ۲۰۰ شرکت پتروشیمی آبادان بدون تلفات مهار شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز یک مورد آتشسوزی در یکی از فنهای کولینگ واحد ۲۰۰ شرکت پتروشیمی آبادان رخ داد که این آتشسوزی پس از اقدام به موقع گروههای امدادی و تلاش کارگران مهار شد.
از قرار معلوم، در این حادثه به هیچیک از کارگران این واحد پتروشیمی در استان خوزستان آسیبی نرسید؛ کارگران پس از خاموش شدن آتش، علت بروز این حادثه را آتش سوزی یکی از فنهای کولینگ واحد ۲۰۰ عنوان کردند.
پتروشیمی آبادان تولید کننده پی وی سی است و فرآیند تولید بهصورت عادی و بدون وقفه در جریان است