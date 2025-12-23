مرگ یکی از کارکنان خانم بیمارستان جیرفت بر اثر واژگونی خودرو

به گزارش ایلنا، یکی از کارکنان زن بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت حین عزیمت به محل کارش بر اثر حادثه واژگونی خودرو و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرد جانباخته که خانمی حدود ۵۰ساله و از کارکنان دانشگاه علوم پزشک جیرفت بود، به همراه یک راننده حین عزیمت به محل کارش در محور جاده‌ای بم به کرمان بود که دچار حادثه می‌شود.

طبق گزارش روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این حادثه به دلیل لغزندگی جاده رخ داده و راننده خودرو سواری نیز که مجروح شده هم اکنون در بیمارستان شهید باهنر کرمان بستری است.

