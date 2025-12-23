خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعات کاری ادارات صندوق‌ها ابلاغ شد

پیرو بخشنامه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور، ساعت آغاز به کار صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با ابلاغ تغییر ساعات کاری صندوق‌ها؛ آغاز ساعت کاری را از اول دی‌ماه تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از ۸ صبح الی ۱۴ اعلام کرد. 

پیرو بخشنامه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور، ساعت آغاز به کار صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ هشت صبح و خاتمه کار ساعت ۱۴ تعیین شده است. 

در صورتی که بنا به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای، ساعت دیگری توسط استانداری‌ها برای فعالیت اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها تعیین و ابلاغ شود، ساعات کاری کارکنان شاغل در مناطق و دفاتر نمایندگی صندوق‌ها تابع بخشنامه‌های صادره از سوی استانداری‌هاست.

 

