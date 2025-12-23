در تماس با ایلنا مطرح شد؛
جزئیات مرگ یک رفتگر اردبیلی بر اثر تصادف/ مسئولان به جای سبقت گرفتن برای عرض تسلیت، به فکر چاره اساسی باشند!
منابع کارگری در شهرستان اردبیل از مرگ یک کارگر خدماتی شهرداری «اردبیل» بر اثر حادثه تصادف خبر دادند.
یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر خدماتی شهرداری اردبیل به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه در روزهای گذشته برای یکی از کارگران خدماتی شاغل در منطقه ۴ شهرداری اردبیل حین کار در حاشیه خیابان محله سلمان آباد اردبیل بر اثر برخورد با خودرو سواری اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه پاکبان جانباخته «برات صدیقی» نام دارد و ساکن اردبیل است، گفت: وی در بخش خدمات شهرداری منطقه ۴ شهرداری اردبیل کار میکرد که متاسفانه بر اثر شدت ضربه وارده یک خودرو سواری جان خود را از دست میدهد.
او با بیان اینکه مرحوم صدیقی صبح زود مشغول نظافت معبر بود که بر اثر رعایت نشدن نکات ایمنی دچار حادثه شد؛ تاکید کرد: پس از حادثه، صف طولانی مدیران شهری و مسئولان اردبیل (از جمله شهردار، فرماندار و نماینده مجلس) برای صدور پیامهای تسلیت و تجلیل از خانواده مرحوم صدیقی تشکیل شد اما متاسفانه آنچه که رخ داده، نمونهای دیگر از حوادث شغلی برای کارگران شهرداری است که طی یک تا دوماهه اخیر اتفاق افتاده و خبر مرگ و مصدومیت آنها از میان خیل عظیم حوادث کارگری به رسانهها «درز» پیدا کرده است.
او گفت: با این حال انتظار داریم مسئولان به جای سبقت گرفتن برای عرض تسلیت، به فکر چاره اندیشی اساسی باشند.