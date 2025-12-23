خبرگزاری کار ایران
بازنشستگان فولاد نسخه‌های درمانی را تا ۳۰ دی به آتیه‌سازان تحویل دهند

با توجه به اتمام قرارداد درمان گروهی بازنشستگان فولاد با بیمه آتیه‌سازان حافظ، برای تحویل کلیه نسخ و مدارک درمانی مرتبط با این قرارداد، تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، معاونت فنی و عملیات بیمه‌ای گروه در اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی تحویل اسناد درمانی مربوط به قرارداد پیشین بیمه تکمیلی را تشریح کرد. 

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به اتمام قرارداد درمان گروهی بازنشستگان فولاد با بیمه آتیه‌سازان حافظ، برای تحویل کلیه نسخ و مدارک درمانی مرتبط با این قرارداد، تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. 

معاونت فنی و عملیات بیمه‌ای گروه بازنشستگی فولاد اعلام کرد: «با آرزوی سلامتی از کلیه بازنشستگان محترمی که در قرارداد پیشین (آتیه‌سازان حافظ) خدمات درمانی دریافت نموده و براساس مهلت قانونی تحویل اسناد (از تاریخ صدور سند به مدت ۵ماه) تا کنون نسبت به ارائه اسناد خود اقدام ننموده‌اند، خواهشمند است هر چه سریع‌تر و تا تاریخ اعلام شده، مدارک درمانی خود را به مراجع مربوطه تحویل دهند.» 

در این گزارش تأکید شده است که این مهلت، مهلت طلایی می‌باشد؛ لذا بازنشستگان برای دریافت مطالبات خود، باید مدارک را در موعد مقرر تحویل نمایند. 

لازم به ذکر است قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان گروهی بازنشستگان فولاد با بیمه دی از ابتدای آذرماه سال جاری فعال شده است و این اطلاعیه صرفاً مربوط به تسویه‌حساب و نهایی‌سازی مطالبات قرارداد پیشین است.

 

