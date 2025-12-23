خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار به سوالات دانشجویان پیرامون «عدالت شغلی» پاسخ می‌دهد

وزیر کار به سوالات دانشجویان پیرامون «عدالت شغلی» پاسخ می‌دهد
کد خبر : 1731729
لینک کوتاه کپی شد.

چندی پیش وزیر کار پرسش «چه باید کرد تا عدالت شغلی، نه یک شعار، که روایت مسلط و موفق زندگی جمعی ما ایرانیان شود؟» مطرح کرد و از دانشجویان خواست به این پرسش پاسخ دهند.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی به دیدگاه‌های دانشجویان شرکت‌کننده در فراخوان «عدالت شغلی» پاسخ می‌دهد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آستانه روز دانشجو نامه‌ای با عنوان «به استقبال ۱۶ آذر برویم» نوشت و از همه دانشجویان دعوت کرد تا با ارسال طرح‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود، در عدالت شغلی کشور مشارکت فعال داشته باشند. 

وی در این فراخوان پرسش «چه باید کرد تا عدالت شغلی، نه یک شعار، که روایت مسلط و موفق زندگی جمعی ما ایرانیان شود؟» مطرح کرد و از دانشجویان خواست به این پرسش پاسخ دهند. 

میدری قرار است تا امروز سه شنبه دوم دی ماه، با حضور در جمع دانشجویانی که به پرسش مطرح شده در نامه پاسخ دادند و با هدف دریافت نظرات دانشجویان و پاسخ به سوال مطرح شده در نامه خود به دانشجویان شرکت کننده در این فراخوان پاسخ دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا