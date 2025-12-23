به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی به دیدگاه‌های دانشجویان شرکت‌کننده در فراخوان «عدالت شغلی» پاسخ می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آستانه روز دانشجو نامه‌ای با عنوان «به استقبال ۱۶ آذر برویم» نوشت و از همه دانشجویان دعوت کرد تا با ارسال طرح‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود، در عدالت شغلی کشور مشارکت فعال داشته باشند.

وی در این فراخوان پرسش «چه باید کرد تا عدالت شغلی، نه یک شعار، که روایت مسلط و موفق زندگی جمعی ما ایرانیان شود؟» مطرح کرد و از دانشجویان خواست به این پرسش پاسخ دهند.

میدری قرار است تا امروز سه شنبه دوم دی ماه، با حضور در جمع دانشجویانی که به پرسش مطرح شده در نامه پاسخ دادند و با هدف دریافت نظرات دانشجویان و پاسخ به سوال مطرح شده در نامه خود به دانشجویان شرکت کننده در این فراخوان پاسخ دهد.

انتهای پیام/