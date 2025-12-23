مصدومیت یک کارگر در آتشسوزی مقواسازی خمینی شهر
در آتشسوزی که در کارخانهی مقواسازی در خمینی شهر رخ داد، یک کارگر مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، آتشسوزی در یک واحد بسته بندی و مقواسازی واقع در میدان صنعت خمینیشهر اصفهان رخ داد که بر اثر آن یک کارگر دچار سوختگی شد.
آتشپاد دوم حجتالله کارگران (مدیرعامل سازمان آتشنشانی خمینیشهر) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که بعداز ظهر روز گذشته در یک کارخانه مقوا و بستهبندی در میدان صنعت خمینیشهر رخ داد؛ یک نفر دچار سوختگی شدید شد که توسط نیروهای اورژانس سریعاً به بیمارستان منتقل شد.
به گفته وی؛ علت حریق در دست بررسی است.