وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟ +فیلم

مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟ +فیلم
کد خبر : 1731707
میدری تصریح کرد: امیدواریم که ان‌شاالله با اختصاص اعتبارات بیشتر در آینده متناسب با نرخ تورم مبلغ کالابرگ افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگو با رسانه ملی اظهار کرد: بیشترین کالایی که در طرح کالابرگ الکترونیکی مورد استقبال و خرید مردم قرار گرفته، کالای برنج است که   ۴۱ درصد  کل اعتبار کالابرگ مردم به این کالا اختصاص یافته است.

وی افزود: حبوبات با ۲۱ درصد، گوشت قرمز با ۱۱ درصد و تخم‌مرغ با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

میدری تصریح کرد: امیدواریم که ان‌شاالله با اختصاص اعتبارات بیشتر در آینده، متناسب با نرخ تورم مبلغ کالابرگ افزایش یابد.

 

انتهای پیام/
