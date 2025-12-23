وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:
مبلغ کالابرگ افزایش مییابد؟ +فیلم
میدری تصریح کرد: امیدواریم که انشاالله با اختصاص اعتبارات بیشتر در آینده متناسب با نرخ تورم مبلغ کالابرگ افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در گفتگو با رسانه ملی اظهار کرد: بیشترین کالایی که در طرح کالابرگ الکترونیکی مورد استقبال و خرید مردم قرار گرفته، کالای برنج است که ۴۱ درصد کل اعتبار کالابرگ مردم به این کالا اختصاص یافته است.
وی افزود: حبوبات با ۲۱ درصد، گوشت قرمز با ۱۱ درصد و تخممرغ با ۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
