ثبت نام بیمه طلایی برای بازنشستگان تامین اجتماعی همدان +مبالغ
ثبت نام بیمه طلایی برای بازنشستگان تامین اجتماعی همدان آغاز شد.
به گزارش ایلنا، رئیس کانون بازنشستگان تأمیناجتماعی استان همدان با اشاره به آغاز اجرای بیمه طلایی برای بازنشستگان گفت: به منظور رفاه حال بازنشستگان و برخورداری از بیمه تکمیلی درمان با کیفیت امسال کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در طرحی مشترک با شرکت آتیه سازان حافظ دو بسته بیمه تکمیلی عادی و بیمه طلایی را ارائه کرده است که ثبت نام آن آغاز شده است .
وی افزود سرانه بیمه تکمیلی عادی ۷۲۰،۰۰۰ تومان است که از این مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ تومان سهم سازمان تامین اجتماعی و ۴۷۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه شده است.
حسین قادریان گفت: بیمه طلایی که با درخواست بازنشستگان و تکمیل فرم ثبت نام از طریق سایت کانون استان همدان انجام میشود سرانه این بیمه ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان است که از این مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ سهم سازمان تامین اجتماعی و ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه شده است.