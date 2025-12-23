ثبت نام بیمه طلایی برای بازنشستگان تامین اجتماعی همدان +مبالغ

به گزارش ایلنا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان همدان با اشاره به آغاز اجرای بیمه طلایی برای بازنشستگان گفت: به منظور رفاه حال بازنشستگان و برخورداری از بیمه تکمیلی درمان با کیفیت امسال کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در طرحی مشترک با شرکت آتیه سازان حافظ دو بسته بیمه تکمیلی عادی و بیمه طلایی را ارائه کرده است که ثبت نام آن آغاز شده است .

وی افزود سرانه بیمه تکمیلی عادی ۷۲۰،۰۰۰ تومان است که از این مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ تومان سهم سازمان تامین اجتماعی و ۴۷۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه شده است.

حسین قادریان گفت: بیمه طلایی که با درخواست بازنشستگان و تکمیل فرم ثبت نام از طریق سایت کانون استان همدان انجام می‌شود سرانه این بیمه ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان است که از این مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ سهم سازمان تامین اجتماعی و ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه شده است.

