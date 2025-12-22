به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، با حضور خبرنگاران برگزار شد. دهقانی‌کیا در این نشست، به تشریح آخرین وضعیت درمان بازنشستگان، روند انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی، ناترازی مالی این سازمان و مطالبات بازنشستگان از دولت پرداخت و در بخش‌هایی از سخنان خود، انتقادات صریح و هشدارآمیزی را مطرح کرد.

محور نخست نشست: «قانون الزام» و سلب یک حق قانونی

علی دهقان‌کیا در ابتدای نشست، با اشاره به پیشینه قانونی درمان بازنشستگان گفت: «قانون درمان الزام که در سال ۱۳۶۸ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، اوج آرزوی کارگران و بازنشستگان بود. طبق این قانون، از سال ۶۸ تا ۸۳، بازنشستگان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در قالب درمان مستقیم، بدون پرداخت حتی یک ریال فرانشیز، خدمات صفر تا صد درمان را دریافت می‌کردند. در درمان غیرمستقیم نیز فرانشیز خدمات سرپایی ۳۰ درصد و بستری ۱۰ درصد بود و اگر بیمار از طریق سیستم ارجاع اقدام می‌کرد، هزینه‌ها عملاً صفر می‌شد.»

وی ادامه داد: «این قانون تا سال ۱۳۸۳ اجرا می‌شد، اما پس از آن، سازمان با ترک فعل در اجرای درست آن، این حق قانونی را از بازنشستگان گرفت و همین مسئله باعث شد کانون‌ها به سمت بیمه تکمیلی سوق داده شوند.»

رئیس کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با شعارهای مطرح‌شده درباره حذف بیمه تکمیلی افزود: «شعار حذف بیمه تکمیلی بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها، یک شعار پوپولیستی است. بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۴، درمان به دو بخش «پایه» و «تکمیلی» تقسیم شد. قرار بود ظرف شش ماه آیین‌نامه درمان پایه نوشته شود تا سقف خدمات بدون فرانشیز مشخص شود، اما امروز ۲۰ سال گذشته و این آیین‌نامه هنوز نوشته نشده است. »

او همچنین یادآور شد: «از سال ۱۳۹۰ و پس از تذکر مقام معظم رهبری درباره هزینه‌های درمان، بیمه تکمیلی به‌طور جدی وارد فاز اجرایی شد.»

محور دوم نشست: جزئیات مناقصه و قرارداد جدید بیمه تکمیلی

دهقانی‌کیا در ادامه نشست، به روند انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت و گفت: «در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور در مشهد برگزار شد، با توجه به مراجعات مکرر بازنشستگان و ناتوانی سازمان در اجرای درمان الزام، تصمیم گرفته شد بیمه تکمیلی به‌صورت تجمیعی ادامه پیدا کند.»

وی افزود: «سه بسته پیشنهادی طراحی و به مناقصه گذاشته شد و از شش شرکت بیمه بزرگ دعوت به عمل آمد. اما در روز بازگشایی پاکت‌ها، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و آتیه‌سازان حضور نیافتند. سازمان معتقد بود حضورش به معنای تأیید بیمه تکمیلی و عدول از شعار «درمان الزام» است، در حالی که خودشان می‌دانستند توان اجرای درمان الزام را ندارند.»

رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌های بیمه گفت: «در مناقصه، اکثر بیمه‌ها فقط برای بیمه عمر قیمت ارائه کردند. بیمه آتیه‌سازان برای بسته اول که سال گذشته ۴۳۰ هزار تومان بود، قیمت ۶۷۰ تا ۶۹۰ هزار تومان پیشنهاد داد. برای بسته دوم ۹۷۰ هزار تومان و برای بسته سوم حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت اعلام شد.»

وی ادامه داد: «حتی بیمه دی که در بخش بیمه عمر برنده شده بود، پس از بررسی تعداد فوتی‌ها که حدود ۵۸ هزار نفر در سال است، از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی انصراف داد و اعلام کرد این قرارداد در توانش نیست.»

محور سوم نشست: مذاکرات فشرده و تعیین سهم بازنشسته و سازمان

دهقانی‌کیا با اشاره به جلسات طولانی برای کاهش قیمت‌ها گفت: «برای کاهش قیمت‌ها، جلسات فشرده‌ای برگزار شد که بعضاً تا ۸ ساعت به طول انجامید. در نهایت، با چانه‌زنی‌های فراوان، قیمت بسته اول به ۷۲۰ هزار تومان و قیمت بسته دوم به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.»

وی درباره سهم پرداختی طرفین تصریح کرد: «طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی باید ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کرد، اما به دلیل مشکلات مالی اعلام کرد فقط ۲۵۰ هزار تومان بابت هر نفر پرداخت می‌کند. بنابراین در بسته دوم، سهم بیمه‌شده یک میلیون تومان و سهم سازمان ۲۵۰ هزار تومان تعیین شد.»

رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره ویژگی‌های بسته دوم (طرح مکمل اکبر) توضیح داد: «این بسته به معنای کاملِ طرح طلایی نیست و شامل دندانپزشکی و سمعک نمی‌شود، اما برای بیماری‌های خاص سقف ندارد. همچنین سقف خدمات پاراکلینیکی مانند MRI و CT اسکن برداشته شده و بابت دارو و ویزیت نیز سالانه ۵ میلیون تومان پوشش در نظر گرفته شده است.»

محور چهارم نشست: بدهی‌های معوق و عدم پرداخت خسارت‌ها

دهقانی‌کیا در بخش دیگری از نشست، به بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «سازمان تأمین اجتماعی ۸ ماه است که حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر را از حقوق بازنشستگان کسر کرده، اما این مبالغ را به بیمه آتیه‌سازان و بیمه ایران پرداخت نکرده است.»

وی افزود: «در حال حاضر بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر فوتی داریم که خانواده‌هایشان در نوبت دریافت غرامت هستند. بازنشسته‌ای داریم که ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان فاکتور درمانی در دست دارد و ۸ ماه است سرگردان است.»

رئیس کانون بازنشستگان تهران هشدار داد: «اگر سازمان حق بیمه‌های کسرشده را تا چهارم هر ماه به حساب بیمه‌گر واریز نکند، ما قرارداد بیمه تکمیلی را لغو خواهیم کرد، چون دیگر توان تحمل فشار بازنشستگان مستأصل را نداریم.»

محور پنجم نشست: ناترازی مالی سازمان و بدهی دولت

دهقانی‌کیا ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از تحمیل ۲۶ قانون هزینه‌بر دانست و گفت: «دولت امسال باید بابت این قوانین ۲۵۴ همت به سازمان پرداخت می‌کرد که در بودجه دیده نشده بود. پس از پیگیری کانون‌ها، مقرر شد ۱۸۵ همت پرداخت شود که تا ماه دهم سال، فقط ۵۰ همت آن هم به‌صورت اوراق پرداخت شده است.»

وی تصریح کرد: «اگر بدهی‌های دولت بر اساس ارزش روز دلار، طلا یا ملک محاسبه شود، دولت بیش از ۴۰۰۰ همت به سازمان بدهکار است، اما حتی با محاسبات فعلی نیز بدهی دولت به سازمان بالای ۱۰۰۰ همت است.»

محور ششم نشست: انتقاد از دخالت در اموال سازمان و شستا

رئیس کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد منابع شستا گفت: «شنیده‌ها حاکی است ۴۷۰ میلیارد تومان از منابع شستا صرف آموزش فنی و حرفه‌ای شده است؛ در حالی که بیمارستان لواسانی ما برای خرید یک دستگاه سی‌تی‌اسکن قلب معطل مانده و بازنشسته مجبور است ۷۰۰ میلیون تومان در بخش خصوصی هزینه کند. سؤال ما این است که چرا منابع سازمان باید صرف پویش‌های وزارتخانه برای افراد غیربیمه‌شده شود؟»

محور پایانی نشست: هشدار اجتماعی و مطالبات از دولت

دهقانی‌کیا در پایان نشست با اشاره به افزایش شدید قیمت دارو گفت: «قیمت دارو شش برابر شده، اما حقوق بازنشستگان چنین افزایشی نداشته است. ما نگران وجود عوامل نفوذی در سازمان برنامه و بودجه هستیم که با سیاست‌های غلط، مردم را به سمت نارضایتی سوق می‌دهند.»

وی افزود: «انتظار ما فقط اجرای قانون و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. اگر دولت ۱۱۰ همت از بدهی امسال را در قالب سهام به ما بدهد تا به بانک رفاه واگذار و افزایش سرمایه انجام شود، می‌توان بخشی از مشکلات را مدیریت کرد. در غیر این صورت، ناترازی سازمان تأمین اجتماعی و تبدیل شدن آن به وضعیتی مشابه صندوق‌های ورشکسته دیگر، یک خطر امنیتی و اجتماعی خواهد بود.»

رئیس کانون بازنشستگان تهران در پایان تأکید کرد: «تاکنون ۱۲۰ هزار نفر برای بیمه تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر آن‌ها متقاضی بسته دوم یک‌میلیون‌تومانی هستند. این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم بازنشستگان است و ما اجازه نمی‌دهیم با شعارهای توخالی، درمان این عزیزان به خطر بیفتد.»

