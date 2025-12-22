به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و در حال انجام در حوزه تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های سازمانی ارائه داده است.

در خصوص دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید نیز بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح تشکیل و تاکنون (۴۳) بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.

برپایه این گزارش، تأمین اجتماعی یکی از دستگاه‌های پیشرو در اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، است که بر تنقیح مقررات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی تأکید کرده است.

بر این اساس به منظورحفظ جامعیت، وحدت و یکپارچگی مقررات، هیچ بخشنامه‌ای مرتبط با بخشنامه‌های تنقیحی موجود وضع نخواهد شد مگر اینکه به نحوی در بخشنامه تنقیحی قبلی اعمال و الحاق شده باشد.

تجربه تأمین اجتماعی در طرح «تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه‌ها» را شاید بتوان اولین تجربه دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه مقررات‌زدایی در مفهوم موسع و فراتر از مجوززدایی دانست. در این طرح هر آنچه که منجر به کارآمدی و مطلوبیت حداکثری مقررات می‌شود اعم از حذف و کاهش مقررات دست و پاگیر، اصلاح مقررات فعلی و تدوین مقررات جدید، مورد اقدام قرار می‌گیرد. اقدامات سازمان در این راستا بارها مورد تحسین و تقدیرکتبی تشکل‌ها و نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفته و در عرصه بین‌المللی نیز موفق به دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) شده است.

پیشگامی تأمین اجتماعی در ایجاد دسترسی به قوانین برای فعالان اقتصادی

همچنین تأمین اجتماعی درخصوص ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور بر مبنای محورهای تفاهم‌نامه اشاره شده نیز از دستگاه‌های پیشگام است.

در راستای اصل شفافیت و دسترسی عموم به آخرین بخشنامه‌های سازمان، تمامی بخشنامه‌هایی که حقوق و تکالیفی را برای بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران مقرر می‌دارند، در سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی (law.tamin.ir) در سایت رسمی سازمان و نسخه موبایلی آن در نرم‌افزار «تأمین من» در دسترس است؛ همچنین این موارد در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی (dotic.ir) و سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری نیز ثبت و منتشر می‌شوند.

همچنین سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی راه‌اندازی شده است. در این سامانه کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات با قابلیت جستجو در عنوان و متن، بارگزاری شده و به یکدیگر مرتبط شده‌اند. نسخه اینترنتی این سامانه به نشانی (law. tamin. ir) و نسخه نرم‌افزاری تلفن همراه آن در برنامه «تأمین من» بارگزاری و قابل نصب و استفاده است.

تدوین بخشنامه‌های تنقیحی با حضور و مشارکت تشکل‌ها

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، درخصوص افزایش تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکل‌های اقتصادی و ذی‌نفعان بخش خصوصی با موضوع تفاهم‌نامه و مشارکت در طراحی و اجرای مدل مفهومی مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی در تنظیم قوانین و مقررات در خصوص محورهای تعامل‌- تفاهم‌نامه نیز، تدوین بخشنامه‌های تنقیحی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، پیوسته با حضور و مشارکت موثر نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، ذینفعان و بخش خصوصی بوده و پیشنهادات متعددی از ذی‌نفعان دریافت و نسبت به اعمال آن‌ها در بخشنامه‌های مربوطه اقدام یا با جلب نظر آنان، پیشنهادات مذکور تعدیل و در بخشنامه‌ها لحاظ شده است.

در برخی از بخشنامه‌های تنقیحی مرتبط با حوزه کارفرمایی (به‌ویژه بخشنامه مقاطعه‌کاران و بازرسی دفاتر قانونی)، صدها نفرساعت کار کارشناسی مشترک در تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی صرف شده است. در حال حاضر نیز طرح مذکور در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور نمایندگان ذینفعان جهت اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامه‌های تنقیح شده، تداوم یافته و جلسات ماهانه شورای مزبور با حضور ذینفعان تشکیل می‌شود. شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان در دور جدید، تاکنون ۴۰ جلسه برگزار کرده و طی آن بخش مهمی از بخشنامه‌ها و رویه‌های مورد ایراد در اجرای بخشنامه‌های تنقیحی، حسب تقاضای تشکل‌های کارفرمایی مورد بررسی، ارزیابی و اصلاح قرار گرفته‌اند.

چاپ و انتشار مجموعه قوانین و مقررات

همچنین درخصوص برنامه‌های راهبردی مشترک برای بهبود محیط کسب و کار نیز تأمین اجتماعی از سال‌های گذشته تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است.

«تدوین، چاپ و انتشار مجموعه‌های تنقیحی قوانین و مقررات» علاوه بر انتشار الکترونیک قوانین، مقررات و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی، اداره کل امور حقوقی و قوانین با هدف اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و تنقیح قوانین و مقررات، تاکنون بیش از ۳۵ عنوان مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی تهیه و منتشر کرده که در اختیار مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی و استانی و شعب و نمایندگان ذینفعان اقتصادی قرار گرفته و به عنوان مجموعه‌های مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«نظرخواهی عمومی در خصوص پیش‌نویس‌ها» در اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ساز و کار اجرایی لازم برای انتشار پیش‌نویس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان که به نحوی مرتبط با کسب و کار است، ظرف یک هفته پیش از تصویب در سایت سازمان، جهت اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عموم و فعالان اقتصادی، تهیه و اجرایی شده است.

