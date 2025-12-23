تداوم اعتراض کارگران هندی به تغییر قوانین کار/ زنان و کودکان در صف اول ایستادند
دولت هند میگوید به جای ۲۹ ماده قانون کار قبلی این کشور، چهار قانون یکپارچه که شامل تغییر قوانین دستمزدها، روابط صنعتی، قانون کار و قوانین تامین اجتماعی و امنیت شغلی میشود، برای حمایت کارفرمایان و جذب سرمایهگذاری خارجی جایگزین شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هندی اوتلوک، صدها کارگر هندی در ایالت در حومه دهلی نو (پایتخت هند) با حمل پرچمها و پلاکاردهای قرمز بر شانههای خسته اما مصمم خود تجمع کردند.
در این گردهمایی زنان و فرزندان کوچک کارگران که در ردیفهای جلو ایستاده بودند، علیه دولت هندوستان شعار داده و از کارگران حمایت میکردند. پلاکاردهای دستنویس با مضمون اعتراض به تغییر قانون کار در دست کارگران قرار داشتند.
این اعتراضات روز یکشنبه، همزمان با تجمعات مشابه در کلکته، بنگلور، چنای، پتنا و سایر شهرهای سراسر کشور برگزار شده و ۱۶ تشکل کارگری عمده هندوستان از آن حمایت کردند.
تجمعات اخیر علیه تغییر چهار قانون کار جدید که دولت در روز ۲۱ نوامبر ابلاغشان کرده برگزار شده است که به گفته رهبران کارگری هند، این قوانین تأثیر منفی بر شرایط اشتغال و حمایتهای موجود از نیروی کار این کشور خواهد داشت. همچنین امنیت شغلی نیز در این قوانین به شدت تضعیف شده است.
بیشتر قوانین کار هند به دوران قبل از استقلال این کشور از انگلستان برمیگردد و مدتهاست که توسط کسبوکارهای خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است.
سانتوش تاکور، یکی از رهبران معترضان در پایتخت هند، تاکید میکند: قوانین جدید علاوه بر تضعیف حمایت از کارگران، دستاوردهای یک قرن مبارزات کارگران هندی را یکجا نابود کرده است. قانون ایمنی، بهداشت و حفاظت از شاغلان جایگزین ۱۳ قانون قبلی کار شده که در سال ۱۹۴۸ میلادی تصویب شده بودند. این قوانین جدید، کارگاههای کوچک را از بسیاری از قوانین حوزه ایمنی و امنیت شغلی مستثنی کرده است.