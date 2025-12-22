تجمع بازنشستگان مخابرات در استانهای مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفتههای گذشته در همدان، اصفهان، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان فارس، کردستان، مشهد، هرمزگان، کردستان و برخی دیگر از استانها تجمع کردند.
عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹، عدم بهروزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، از مهمترین دلایل اعتراض این بازنشستگان است.
بازنشستگان مخابرات در شعارهای خود به وعدههای توخالی سهامداران مخابرات اشاره میکنند و تاکید دارند که بعد از خصوصیسازی بسیاری از حق و مزایای آنها نادیده گرفته شد. آنها به عملکرد سهامداران این مجموعه معترض هستند.