تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف

تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته در همدان، اصفهان، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان فارس، کردستان، مشهد، هرمزگان، کردستان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه اول دی ماه، بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته در همدان، اصفهان، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان فارس، کردستان، مشهد، هرمزگان، کردستان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، از مهم‌ترین دلایل اعتراض این بازنشستگان است. 

بازنشستگان مخابرات در شعارهای خود به وعده‌های توخالی سهامداران مخابرات اشاره می‌کنند و تاکید دارند که بعد از خصوصی‌سازی بسیاری از حق و مزایای آن‌ها نادیده گرفته شد. آن‌ها به عملکرد سهامداران این مجموعه معترض هستند.

 

