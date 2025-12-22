تجمع سه روزه کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان/ پولهای ما کجا میرود؟
گروهی از کارگران ابنیه فنی راهآهن درود، شاغل در ایستگاه ازنا تا تنگ هفت، به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اعتراض کردند.
یک منبع کارگری در راهآهن لرستان به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران ابنیه فنی ناحیه درود (از ایستگاه ازنا تا تنگ هفت) در ادامه بیتوجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، از روز شنبه هفته جاری، اعتراض صنفی برگزار کردند؛ این اعتراض امروز دوشنبه (یکم دی ماه) نیز در محدوده محل کارشان ادامه دارد.
او با بیان اینکه یکی از اصلیترین موارد اعتراض کارگران تراورس درود، مشکلات پرداخت نشدن حق بیمه تکمیلی کارگران به شرکت بیمهگر است در تشریح جزئیات آن افزود: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگر در واحد نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه درود لرستان شاغل هستند که از ۵ ماه پیش تحت پوشش بیمه تکمیلی معلم قرار گرفتهاند. با وجود اینکه کارفرما ماهانه مبالغی را بابت بیمه تکمیلی از حساب کارگران کسر میکند اما این مبالغ به حساب شرکت بیمه گر واریز نمیشود.
او در ادامه با بیان اینکه وقتی کارگران به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی مراجعه میکنند، جواب سربالا میشنوند و میگویند پولی به حسابشان واریز نشده است گفت: در پوشش بیمه تکمیلی به طور معمول کارگر ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه را پرداخت میکند و مابقی از سوی کارفرما پرداخت میشود، اما در شرکت تراورس، سهم کارگر از پرداخت بیمه تکمیلی به صورت صد درصدی است و هر ماه از حقوق کارگر کسر میشود با این حال خدمات مناسبی دریافت نمیکنند و هزینههای درمانی پوشش داده نمیشود.
وی افزود: جدا از مطالبه بیمه تکمیلی؛ کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را طبق بخشنامه مدیریت راهآهن دریافت نکردهاند. در آخرین پرداختی که چند روز پیش اتفاق افتاد شرکت تراورس به مناسبت روز زن به حساب هر یک از کارگران مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریز کرد و در اطلاعیه خود خطاب به کارگران نوشت؛ «پرداخت یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان بابت روز زن وسایر مناسبتها»؛ این در حالیست که شرکت تراورس باید بابت هر مناسبت به حساب کارگران تحت مسئولیت خود مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت کند و لذا کارگران مبالغ سایر مناسبتها را از کارفرما طلبکارند.
این کارگر با اشاره به محرومیت از مزایای رفاهی تأکید کرد: در راه آهن به کارگران امکان خرید از فروشگاههای راه آهن به صورت نقد و اقساطی برای تامین مایحتاج ضروری و غیر ضروری داده شده وبابت پرداخت خرید اقساطی ماهانه مبالغی از حقوق کارگران کسر میشود. مشکل اینجاست که این اقساط هر ماه از حقوق کارگرانی که خرید کردهاند کسر میشود اما به حساب فروشگاه راه آهن واریز نمیشود و اکثر کارگران به فروشگاه بدهکار شدهاند و امکان خرید مجدد ندارند.
یکی دیگر از کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان با طرح این سوال که چرا کارفرمای شرکت تراورس به فکر معیشت و گذران زندگی کارگران تحت مسئولیت خود نیست، در ادامه گفتند: در دومین روز اعتراض کارگران شاهد حضور مسئول نواحی شرکت تراورس اعزامی از تهران بودیم. ایشان به جای بررسی مشکلات و پیگیری پرداخت مطالبات کارگران، آنها را تهدید به اخراج کرد و رفت.
او در پایان گفت: ما کارگران از مسئولان تراورس میخواهیم اگر قصد دارد مطالبات کارگران را به موقع پرداخت کنند، ناظر و مسئول حسن انجام کار داشته باشد نه اینکه پول را از کارگران بگیرد و به کسی جواب ندهد!