آتنا حیدری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی رانندگان سبک‌بار جاده‌ای، با اشاره به وضعیت بد رانندگان سبکبار جاده‌ای به ایلنا گفت: رانندگان سبک‌بار جاده‌ای، با وجود تعداد چشمگیر، متأسفانه از نظر ساماندهی و حمایت‌های قانونی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و به جرأت می‌توان گفت تاکنون اقدام مؤثری از سوی نهادها و سازمان‌های مسئول برای این قشر انجام نشده است.

وی افزود: متولی اصلی این موضوع، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است اما متأسفانه در این زمینه اهمال کاری می‌شود. نبود قوانین شفاف و اجرایی در حوزه باربری‌ها و همچنین ضعف عملکرد سازمان راهداری که مسئول مستقیم رسیدگی به رانندگان سبک‌بار جاده‌ای است، مشکلات متعددی را برای این قشر ایجاد کرده است.

حیدری بیان کرد: با وجود امضای بخشنامه‌های مرتبط از سوی هیأت‌مدیره و ابلاغ آن به سازمان راهداری، طرح ساماندهی رانندگان سبک‌بار همچنان بدون اقدام عملی روی میز این سازمان باقی مانده و عملاً به بایگانی سپرده شده است. در مواردی نیز اگر این طرح تا مقطعی توسط یکی از مسئولان مورد بررسی قرار می‌گیرد، با جابه‌جایی آن مسئول، موضوع مجدداً به نقطه آغاز بازمی‌گردد و این روند در یک چرخه معیوب گرفتار می‌شود.

وی با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده با پلیس راهور مناطق تهران در پنج سال اخیر اظهار داشت: این جلسات با هدف نظارت بر تردد رانندگان برون‌شهری و ضرورت تدوین برنامه‌ای دولتی برگزار شداما متأسفانه نتیجه عملی به همراه نداشت. این کوتاهی زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده است؛ افرادی که با سوءاستفاده از نام متولیان امر، در برخی پلیس‌راه‌های استان تهران از رانندگان سبک‌بار مبالغی را به بهانه صدور کارت هوشمند دریافت می‌کنند، در حالی که هیچ‌گاه کارت هوشمندی برای راننده صادر نمی‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن رانندگان سبک‌بار جاده‌ای افزود: تکرار این روند باعث بدبینی رانندگان نسبت به موضوع کارت هوشمند شده است. در صورتی که متولیان اصلی، از جمله انجمن‌های صنفی رانندگان، اطلاع‌رسانی شفاف و فراخوان رسمی برای صدور کارت هوشمند انجام دهند، این‌گونه سودجویی‌ها به دلیل نظارت‌های قانونی عملاً از بین خواهد رفت.

وی تأکید کرد: بخش عمده این مشکلات ناشی ازعدم اجرای قانون و بی‌توجهی به دستور ساماندهی رانندگان سبک‌بار جاده‌ای است؛ رانندگانی که بارها توسط باربری‌های غیرمجاز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این باربری‌ها با ارائه بارنامه‌های غیررسمی، محموله‌های غیرقانونی را به نام محموله مجاز به راننده تحویل می‌دهند و راننده بدون اطلاع، در پلیس‌راه با توقیف خودرو و پیامدهای قانونی مواجه می‌شود، در حالی که مسئولیت تمامی تبعات متوجه راننده است.

حیدری خاطرنشان کرد: با ساماندهی این حوزه و اجرای صحیح قوانین، مشکل بیمه رانندگان سبک‌بار جاده‌ای که یکی از معضلات جدی این قشر است، به‌راحتی قابل حل خواهد بود و عدالت در حق رانندگانی که به‌صورت واقعی در چرخه حمل‌ونقل کشور فعالیت می‌کنند، محقق می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن رانندگان سبک‌بار جاده‌ای در پایان گفت: امیدواریم با تسریع در روند امور، شاهد ساماندهی رانندگان سبک‌بار برون‌شهری و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای برای رانندگان و صاحبان کالا باشیم.

