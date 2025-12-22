کارگران پروژه‌ای قطار شهری اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی و نگرانی بابت آینده خبر دادند. کارگران می‌گویند: روزگار بسیار سختی را تجربه می‌کنیم و نگرانیم این شرایط تداوم داشته باشد. جدا از حقوق، وضعیت بیمه ما کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اسلامشهر واقع در میدان نماز خوب نیست و اساساً در برخی از ماه‌های سال پرداخت نشده است.

یکی از آن‌ها گفت: ما کارگران پروژه‌ قطار شهری اسلامشهر ماه‌هاست با حقوق معوقه و وضعیت نامشخص شغلی دست و پنجه نرم می‌کنیم. اکنون ۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم و سفره‌های ما روز به روز خالی‌تر شده است.

آن‌ها افزودند: ما خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه، ارائه برنامه روشن برای پرداخت مطالبات و پایان دادن به این بی‌توجهی‌ها هستیم. صدای کارگران قطار شهری اسلامشهر باید شنیده شود.

