سفرههای خالی کارگران قطار شهری اسلامشهر/ ۵ ماه کار بدون ریالی حقوق!
کارگران پروژهای قطار شهری اسلامشهر با مشکل ۵ ماه حقوق معوقه روبهرو هستند. به گفته کارگران، تأخیر در پرداخت دستمزدها باعث ایجاد فشار معیشتی بر خانوادههای آنان شده است.
کارگران پروژهای قطار شهری اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی و نگرانی بابت آینده خبر دادند. کارگران میگویند: روزگار بسیار سختی را تجربه میکنیم و نگرانیم این شرایط تداوم داشته باشد. جدا از حقوق، وضعیت بیمه ما کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اسلامشهر واقع در میدان نماز خوب نیست و اساساً در برخی از ماههای سال پرداخت نشده است.
یکی از آنها گفت: ما کارگران پروژه قطار شهری اسلامشهر ماههاست با حقوق معوقه و وضعیت نامشخص شغلی دست و پنجه نرم میکنیم. اکنون ۵ ماه است که حقوق دریافت نکردهایم و سفرههای ما روز به روز خالیتر شده است.
آنها افزودند: ما خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه، ارائه برنامه روشن برای پرداخت مطالبات و پایان دادن به این بیتوجهیها هستیم. صدای کارگران قطار شهری اسلامشهر باید شنیده شود.