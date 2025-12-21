تجمع کارگران فولاد راد همدان در اعتراض به قطع گاز کارخانه
شماری از کارگران کارخانه فولاد راد همدان صبح امروز در اعتراض به قطع گاز کارخانه تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران کارخانه فولاد راد همدان صبح امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه، در اعتراض به قطع گاز کارخانه و نگرانی از آینده شغلیشان تجمع کردند.
به گفته کارگران، عمدهترین مشکل مالی این کارخانه، بدهی چند ده میلیاردی به اداره گاز همدان است که در نتیجه انباشت بدهی، گاز کارخانه هر چند وقت یکبار قطع شده و کارگران امنیت شغلی خود را از دست دادهاند.
کارگران این کارخانه پیشتر اعلام کرده بودند این کارخانه حدود ۹۵ میلیارد تومان به اداره گاز بدهکار است. به گفته کارگران هنوز موضوع بدهی این کارخانه مشخص نشده و این امر به مشکلات دامن زده است.
به گفته این کارگران؛ مدیران شرکت فولاد راد از چند ماه پیش در تلاش هستند از طریق نهادهای دولتی مشکلی را که برای کارخانه و کارگرانش به وجود آمده، مرتفع کنند.
کارگران معتقدند به طور کل مشکلات واحدهایی که بیشتر از دیگر کارخانهها به گاز نیاز دارند، بغرنجتر است و اگر همین روال ادامه یابد، قطعاً فعالیت کارخانه و کارگران آن متوقف خواهد شد.