خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع کارگران فولاد راد همدان در اعتراض به قطع گاز کارخانه

تجمع کارگران فولاد راد همدان در اعتراض به قطع گاز کارخانه
کد خبر : 1730835
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از کارگران کارخانه فولاد راد همدان صبح امروز در اعتراض به قطع گاز کارخانه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران کارخانه فولاد راد همدان صبح امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه، در اعتراض به قطع گاز کارخانه و نگرانی از آینده شغلی‌شان تجمع کردند. 

به گفته کارگران، عمده‌ترین مشکل مالی این کارخانه، بدهی چند ده میلیاردی به اداره گاز همدان است که در نتیجه انباشت بدهی، گاز کارخانه هر چند وقت یکبار قطع شده و کارگران امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند. 

کارگران این کارخانه پیش‌تر اعلام کرده بودند این کارخانه حدود ۹۵ میلیارد تومان به اداره گاز بدهکار است. به گفته کارگران هنوز موضوع بدهی این کارخانه مشخص نشده و این امر به مشکلات دامن زده است. 

به گفته این کارگران؛ مدیران شرکت فولاد راد از چند ماه پیش در تلاش هستند از طریق نهادهای دولتی مشکلی را که برای کارخانه و کارگرانش به وجود آمده، مرتفع کنند. 

کارگران معتقدند به طور کل مشکلات واحدهایی که بیشتر از دیگر کارخانه‌ها به گاز نیاز دارند، بغرنج‌تر است و اگر همین روال ادامه یابد، قطعاً فعالیت کارخانه و کارگران آن متوقف خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن