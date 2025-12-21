بیانیه بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش، کرخه و هفت تپه در اعتراض به وضعیت بیمه تکمیلی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه در اعتراض به بیمه درمانِ ناکافی و به خصوص در اعتراض به عملکرد بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ، بیانیه‌ای صادر کردند.

بازنشستگان در بخش‌هایی از این بیانیه اعتراضی نوشتند: «جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شوش، که روزگاری عمر خود را در خدمت به جامعه گذرانده‌اند، اکنون در شرایطی بحرانی و غیرقابل تحمل قرار دارند. بحران عمیق خدمات بیمه‌ای شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، که به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی معرفی شده، سبب بروز مشکلاتی جدی و جبران‌ناپذیر برای اعضای این جامعه شده است.»

در بخش‌های دیگر این بیانیه آمده: «این شرکت به‌طور مکرر در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده و در انعقاد قرارداد با مراکز درمانی شهرستان شوش هیچ‌گونه جدیت نشان نداده است. از سوی دیگر، در صورت انعقاد قرارداد، سیستم‌های آنلاین این شرکت به‌طور مستمر دچار اختلال بوده و بیمه‌شدگان ناچار به پرداخت هزینه‌های درمان از جیب خود می‌باشند. فرآیند بازپرداخت این هزینه‌ها نیز بسیار طولانی، پیچیده و غیرقطعی است، به‌طوری که بسیاری از بازنشستگان مجبور به مراجعه به شهرهای دزفول یا اهواز برای دریافت خدمات درمانی شده‌اند. این مراجعات نه‌تنها هزینه‌های سنگین مالی را به همراه داشته، بلکه برخی از این بازنشستگان در مسیر این سفرها دچار سوانح و حوادث جبران‌ناپذیر شده‌اند.»

همچنین بازنشستگان در ادامه این بیانیه درخواست خود را در رابطه با بیمه درمان بیان کردند: «ما از مسئولین ذی‌ربط، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی و سایر نهادهای اجرایی، درخواست داریم که فوراً اقدامات عملی و مؤثر برای حل این بحران انجام دهند. خواسته‌های ما عبارتند از: انعقاد قرارداد فوری و بدون تأخیر با مراکز درمانی معتبر شهرستان شوش؛ راه‌اندازی سیستم‌های آنلاین بدون اختلال و تسهیل فرآیند پرداخت و بازپرداخت هزینه‌های درمانی؛ کاهش هزینه‌های سفرهای درمانی و تأمین خدمات پزشکی نزدیک‌تر به محل سکونت بازنشستگان؛ پیگیری جدی و مداوم وضعیت بیمه‌شدگان و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده.»

انتهای پیام/