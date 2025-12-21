یکی از کارگران جایگاه سی‌ان‌جی تبریز در تماس با خبرنگار ایلنا، با ابراز نگرانی از اینکه هنوز مطالبات صنفی کارگران از سوی پیمانکار برآورده نشده، از مسئولان شهری درخواست کرد به وضعیت کارگران این جایگاها ورود کنند و امنیت شغلی و معیشتی را به آن‌ها بازگردانند.

این کارگر ضمن ابراز نگرانی از آینده شغلی خود، خواستار حذف پیمانکاران و بستنِ قرارداد مستقیم با شهرداری شد و گفت: از سالها پیش مسئولیت حدودا ۱۸ جایگاه سی ان جی در تبریز با شمار زیادی کارگر به تعدادی پیمانکار واگذار شده‌اند و همگی تحت نظارت سازمان پایانه‌های مسافربری، سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: کارگران شاغل در این جایگاه‌ها با وجود سابقه کاری بیش از ۱۵ سال، حقوق ماهانه‌ای در حدود ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ که حقوق دریافتی پاسخگوی نیازهای زندگی آن‌ها نیست.

وی گفت: متاسفانه برخی جایگاه‌داران سوخت گاز حقوق کارگران خود را که تقریبا شبانه‌روزی کار می‌کنند، پرداخت نکرده یا آن را با تاخیر بدون در نظر گرفتن مزایا و به صورت حداقلی پرداخت می‌کنند.

این کارگر جایگاه سی‌ان‌جی تبریز، از شهرداری و اداره کار تبریز خواست که نسبت به کارگرانِ جایگاه‌ها بی‌تفاوت نباشند و با ساماندهی کارگران این جایگاه‌ها، اجازه‌ی تضییع حقوق کارگران را به پیمانکاران ندهند.

