ادامه واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ انتظار بازنشستگان: همه امروز حقوق بگیرند

واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سی‌ام آذر) واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی براساس حروف الفبا ادامه دارد.

امشب، شب یلداست و بازنشستگان کارگری انتظار دارند واریز حقوق‌ها تا عصر امروز به پایان برسد و همه بازنشستگان حقوق آذر خود را تا پایان ساعات اداری امروز دریافت کنند.

گفتنی‌ست تا اسفند سال قبل، پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم هر ماه آغاز می‌شد؛ اما امسال در پرداخت حقوق‌ها تاخیر افتاده؛ بازنشستگان حقوق خود را در سه روز پایانی ماه دریافت می‌کنند.

