به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشسته‌ی یک شرکت کوچک قطعه‌سازی‌ست؛ سال‌ها کار سخت، هر دو چشم‌اش را درگیر کرده؛ اردیبهشت امسال عمل جراحی آب مروارید روی هر دو چشمش انجام شده منتها هنوز پول آن را از بیمه تکمیلی نگرفته.

این بازنشسته می‌گوید: یک سری مدارک پزشکی به بیمه تکمیلی آتیه سازان برای جراحی دو چشمم که آب مروارید داشت، تحویل داده‌ام. از اردیبهشت منتظرم، منتظر دریافت هزینه درمان که به بیمارستان پرداخت کرده‌ام. بارها با آتیه‌سازان حافظ تماس گرفته‌ام اما هر بار به من گفته می‌شود: «سندهای پرداختی آماده است اما تامین اجتماعی حق بیمه‌هایی را که از شما کسر کرده، به آتیه‌سازان نپرداخته؛ باید منتظر بمانید....».

او ادامه می‌دهد: حقوق من ۱۵ میلیون تومان است، دو سه برابر این مبلغ با قرض و قوله، خرج بیمارستان کرده‌ام؛ اما بیشتر از شش ماه است که منتظر بیمه تکمیلی هستم که پولم را برگرداند؛ من سال‌هاست هر ماه کلی پول بابت بیمه تکمیلی داده‌ام به این امید که یک روزی به کارم بیاید، حالا که عمل جراحی چشم داشته‌ام می‌بینم همه این سال‌ها الکی دلخوش بوده‌ام؛ گویا با بیمه تکمیلی ما را دنبال نخود سیاه فرستاده‌اند!

این بازنشسته در پاسخ به این سوال که آیا امسال برای بیمه تکمیلی طلایی که بسته آن به تازگی عرضه شده؛ ثبت نام می‌کند یا خیر؛ می‌گوید: کدام بیمه طلایی؟! بیمه تکمیلی بازنشستگان در بیمه معمول و قرارداد قبلی‌اش مانده است، چرا باید پول بیشتر برای بسته طلایی بدهیم؟! خدمات درمانی ما هنوز به مفرغ نرسیده چه برسد به نوع طلایی‌اش! هر ماه مبالغ گزاف از ما بازنشستگان کسر می‌شود ولی معلوم نیست کجا می‌رود و چطور هزینه می‌شود!

این بازنشسته بعد از شش ماه دوندگی می گوید: امیدی به بیمه‌های رنگارنگ و این نظام پولی ندارم؛ اگر سی سال به جای حق بیمه، پولم را خودم سرمایه‌گذاری کرده بودم، حالا برای خودم سرمایه‌دار بودم و نیاز نبود شش ماه منتظر بمانم که بیمه تکمیلی خرج عمل چشمم را بدهد!

