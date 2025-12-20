«مهمانداران راه آهن شمال» پاداش روز حمل و نقل و شب یلدا نگرفتند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از مهمانداران و مامورین سیر و حرکت قطارهای حومه‌ای راه آهن شمال می‌گویند: از آبان ماه حقوق طلبکاریم در عین حال در آستانه شب یلدا خبری از پرداخت پاداش روز حمل و نقل، علیرغم اینکه کمتر از ۴۸ ساعت تا آغاز طولانی‌ترین شب سال زمان داریم، نیست!

آن‌ها خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم شدند و افزودند: روز۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل ایران است به همین مناسبت شرکت راه‌آهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمیعی خود مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان واریز کرد اما به مهماندران و مامورین سیر و حرکت هنوز این پاداش تعلق نگرفته است.

این کارگران با درخواست از مدیرعامل راه‌آهن کشور برای اینکه به فکر اشتغال و معیشت مهمانداران و مامورین سیر وحرکت قطارهای حومه‌ای راه آهن هم باشند، در ادامه گفتند: چرا مهمانداران و مامورین سیر و حرکت از مزایای مزدی و سایر مطالباتی که کارگران رسمی و تجمیعی خطوط ریلی می‌گیرند، محروم هستند؟ ما کارگران با حداقل حقوق اداره کار که بخشی از آن بابت مالیات، حق بیمه و سایر بدهی‌ها و اقساط بانکی کسر می‌شود، باید با چند سر عائله زندگی کنیم.

مهمانداران و مامورین سیر و حرکت قطارهای حومه‌ای راه آهن شمال دو در خاتمه گفتند: کارگران رسمی راه‌آهن که وضع بهتری به نسبت ما کارگران پیمانکاری دارند پاداش شب یلدا و سایر مزایای عرفی و مناسبتی‌شان پرداخت شده اما ما مهمانداران که طرف حساب‌مان پیمانکاران هستند حداقل حقوق ۱۵ تا ۲۰میلیون تومانی می‌گیریم و لباس فرم، کفش و کاپشن زمستانی به ما داده نمی‌شود.

