مدیرکل روابط کار اداره کار استان اصفهان به ایلنا خبر داد؛
جزئیات بیشتر از مرگ ۹ کارگر در دولتآباد اصفهان/ علت حادثه هنوز مشخص نیست/ آخرین وضعیت کارفرما
حادثهای در یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی دولتآباد شهرستان برخوار در استان اصفهان، به جانباختن ۹ کارگر انجامید و در حالی که گزارش مقدماتی هنوز منتشر نشده، اداره کار استان از تشکیل هیأت کارشناسی برای بررسی ابعاد این رویداد خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز ۲۴ آذرماه، در یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی دولتآباد شهرستان برخوار در استان اصفهان، حادثه آتشسوزی رخ داد. بنا بر اطلاعات دریافتی از منابع محلی، در پی این حادثه ۹ کارگر جان خود را از دست دادند که تعدادی از آنان زنان جوان و سرپرست خانوار بودند.
در پی وقوع این حادثه، طی هفته گذشته خبرنگار ایلنا بهصورت مستمر از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیگیر بررسی ابعاد این رویداد بود و سرانجام امروز، شنبه ۲۹ آذرماه، گفتوگویی با زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره کار استان اصفهان، درباره جزئیات این حادثه انجام شد.
جزئیات حادثه
زهرا عسگری در تشریح جزئیات حادثه گفت: واحد حادثهدیده با عنوان «شرکت سامان مدار پیشرو» در حوزه تولید و مونتاژ مدارهای الکترونیکی فعالیت داشته است. گزارش مقدماتی این حادثه هنوز تهیه نشده و مقرر شده است هیأتی کارشناسی برای بررسی موضوع تشکیل شود. اعضای این هیأت از میان کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای برق و الکترونیک، آتشنشانی و حوادث انتخاب خواهند شد و این انتخاب مستقیماً از سوی دستگاه قضایی انجام میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت مرگ و جانباختن ۹ کارگر اظهار کرد: طبق آخرین جلسهای که روز چهارشنبه برگزار شد، تصمیم بر این شد که هیأت کارشناسی در اسرع وقت بررسیهای لازم را انجام دهد. این حادثه ابعاد مختلفی دارد و تاکنون گزارش مشخص و نهایی درباره علت وقوع آن ارائه نشده است.
عسگری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا قصور کارفرما در این حادثه نقش داشته و وضعیت فعلی کارفرما چگونه است، گفت: کارفرمای این واحد تحت حفاظت مقامات عالی قضایی قرار دارد و هنوز دلایل اصلی حادثه بهطور دقیق مشخص نشده است. از آنجا که موضوع چندبُعدی است، پس از ابلاغ گزارش کارشناسی میتوان بهصورت قاطع درباره علت اصلی حادثه اظهارنظر کرد و در حال حاضر امکان بیان نظر قطعی وجود ندارد.
مدیر روابط کار اداره کار استان اصفهان در پایان درباره تعداد کارگران این کارگاه گفت: این واحد صنعتی از کارگاههای کوچک محسوب میشد و در مجموع ۱۲ نفر در آن مشغول به کار بودند که متأسفانه ۹ نفر از آنان جان باختند و ۳ نفر دیگر خوشبختانه آسیبی ندیدند.