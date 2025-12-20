خبرگزاری کار ایران
نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند

حدود هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سه ماه حقوق نگرفته‌اند.

تعدادی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود گفتند. به گفته‌ی آن‌ها حدود هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، سه ماه حقوق نگرفته‌اند. 

آن‌ها می‌گویند: با توجه به اینکه اکثر ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت می‌کنیم، هیچ پس‌اندازی نداریم و سه ماه‌ حقوق نگرفتن همه‌ی ما را در مضیقه قرار داده است. 

این نیروهای شرکتی می‌گویند: جدا از تعویق حقوق، از دریافت سایر مزایای قانونی از جمله حق مأموریت، حق لباس، اضافه‌کاری و مزایای مرتبط نیز محروم هستیم. 

آن‌ها می‌گویند: در حالی مطالبات‌مان به تاخیر افتاده که در شرایط بد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان علوم پزشکی ایرانشهر هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف مسئله ندارند.

 

