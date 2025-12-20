پذیرش نخبه منتخب مسابقات ملی مهارت در دانشگاه شهید بهشتی
با پیگیری سازمان آموزش فنیوحرفهای، پذیرش پوریا افشاری، دارنده مدال طلای رشته رباتیک بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت، در دانشگاه شهید بهشتی در رشته مهندسی کامپیوتر (گرایش نرمافزار) انجام شد.
به گزارش ایلنا، در پی بهرسمیت شناختن مسابقات ملی مهارت به عنوان «رویداد سطح یک مهارتی کشور» از سوی بنیاد ملی نخبگان، دارندگان مدالهای این رقابتها امکان بهرهمندی از ظرفیتهای مسیر نخبگی و ورود به آموزش عالی کشور را مطابق ضوابط مربوطه یافتهاند.
بر اساس اعلام سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، پوریا افشاری با کسب مدال طلای ملی در یکی از رشتههای فناورمحور و نوآورانه مسابقات ملی مهارت، از جمله چهرههای شاخص مهارتی کشور به شمار میرود.
تلفیق توان علمی و مهارت تخصصی وی، زمینهساز موفقیت در مسیر آموزش عالی و توسعه فناوریهای نوین گشته و موجب همکاری دانشگاه شهید بهشتی در زمینه جذب این نیروی نخبه شده است.