خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میلیاردهای راست افراطی دست به سرکوب زدند!

محکومیت یک رهبر کارگری فرانسه به دلیل انتقاد از فرار مالیاتی

محکومیت یک رهبر کارگری فرانسه به دلیل انتقاد از فرار مالیاتی
کد خبر : 1730148
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال کارگری برجسته فرانسه به دلیل انتقاد از اظهارات برخی کارفرمایان حامی فرار مالیاتی، در دادگاه محکوم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این اتحادیه جهانی در بیانیه‌ای اقدام قضایی علیه سوفی بینه (فعال کارگری کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه "CGT") را به عنوان «حمله به آزادی مدنی و دموکراسی در فرانسه» محکوم کرد. 

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) طی اطلاعیه‌ای نگرانی عمیق خود را از محکومیت و بازداشت سوفی بینه ابراز کرده و قاطعانه پیگرد قضایی او به بهانه «توهین عمومی به مقامات» و «اخلال در نظم عمومی» را ناصحیح می‌داند. 

این روند قضایی پس ازآنکه شکایت انجمن کارفرمایان و وزارت بازرگانی فرانسه از طریق میلیاردرهای راست افراطی مطرح شد، آغاز گشت. 

در این اطلاعیه آمده است: این تلاش آشکار برای مجرم شناختن یک عضو اتحادیه کارگری به دلیل ابراز عقیده، بخشی از روند نگران‌کننده سرکوب صدای اتحادیه‌های کارگری در فرانسه است، به ویژه هنگامی که آن‌ها در مورد مسائل حیاتی مانند عدالت مالیاتی صحبت می‌کنند. ارعاب عمومی با هدف حذف فعالان کارگری از جامعه به ویژه در مباحث مالیاتی و اجتماعی؛ مرحله جدیدی از سرکوب اتحادیه‌های کارگری است. 

سوفی بینه در مصاحبه‌ای طی ماه گذشته، انتقادی گسترده را از مدیران تجاری فرانسه که در صورت افزایش مالیات تهدید به فرار سرمایه کرده بودند، مطرح کرده بود. مقامات فرانسوی و مسئولان اتاق‌های بازرگانی فرانسه نیز در واکنش از او شکایت کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری