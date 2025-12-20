میلیاردهای راست افراطی دست به سرکوب زدند!
محکومیت یک رهبر کارگری فرانسه به دلیل انتقاد از فرار مالیاتی
یک فعال کارگری برجسته فرانسه به دلیل انتقاد از اظهارات برخی کارفرمایان حامی فرار مالیاتی، در دادگاه محکوم شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، این اتحادیه جهانی در بیانیهای اقدام قضایی علیه سوفی بینه (فعال کارگری کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه "CGT") را به عنوان «حمله به آزادی مدنی و دموکراسی در فرانسه» محکوم کرد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) طی اطلاعیهای نگرانی عمیق خود را از محکومیت و بازداشت سوفی بینه ابراز کرده و قاطعانه پیگرد قضایی او به بهانه «توهین عمومی به مقامات» و «اخلال در نظم عمومی» را ناصحیح میداند.
این روند قضایی پس ازآنکه شکایت انجمن کارفرمایان و وزارت بازرگانی فرانسه از طریق میلیاردرهای راست افراطی مطرح شد، آغاز گشت.
در این اطلاعیه آمده است: این تلاش آشکار برای مجرم شناختن یک عضو اتحادیه کارگری به دلیل ابراز عقیده، بخشی از روند نگرانکننده سرکوب صدای اتحادیههای کارگری در فرانسه است، به ویژه هنگامی که آنها در مورد مسائل حیاتی مانند عدالت مالیاتی صحبت میکنند. ارعاب عمومی با هدف حذف فعالان کارگری از جامعه به ویژه در مباحث مالیاتی و اجتماعی؛ مرحله جدیدی از سرکوب اتحادیههای کارگری است.
سوفی بینه در مصاحبهای طی ماه گذشته، انتقادی گسترده را از مدیران تجاری فرانسه که در صورت افزایش مالیات تهدید به فرار سرمایه کرده بودند، مطرح کرده بود. مقامات فرانسوی و مسئولان اتاقهای بازرگانی فرانسه نیز در واکنش از او شکایت کردند.