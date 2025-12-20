خبرگزاری کار ایران
صندوق بیمه روستاییان کارایی ندارد؛

یک بازنشسته ۶۷ ساله: فقط ۲ میلیون حقوق بازنشستگی می‌گیرم!

کد خبر : 1730089
یک کشاورز بازنشسته صندوق روستاییان و عشایر با ۱۵ سال سابقه، فقط دو میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد.

یک کشاورز ۶۷ ساله در تماس با خبرنگار ایلنا، از وضعیت نامناسب حقوقِ مثلاً بازنشستگی خود انتقاد کرد.

این کشاورز با بیان اینکه ۱۵ سال در صندوق بیمه روستاییان و عشایر عضو بودم و حق بیمه پرداختم؛ گفت: سه سال پیش حکم بازنشستگی من صادر شد؛ حالا فقط ۲ میلیون تومان مستمری به من می‌پردازند.

او با طرح این سوال که «مگر قرار نیست دولت همه‌ی سالمندان را تحت پوشش بیمه در بیاورد و از آن‌ها حمایت کند» گفت: این صندوق‌های بازنشستگی چه فایده‌ای دارند؟ چرا دولت از سالمندان به خصوص روستاییان محروم حمایت نمی‌کند؟ این ۲ میلیون تومان واقعاً مبلغی‌ست که به حساب من می‌ریزند؟!

این بازنشسته ادامه داد: باید دولت و نمایندگان مجلس پاسخ بدهند که چرا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به این شکل است و چرا صندوق بیمه روستاییان و عشایر، واقعاً از روستاییان حمایت نمی‌کند؟!

این کشاورز که یک نسخه از آخرین فیش حقوقی و حکم خود را برای ما ارسال کرده؛ معیشت سالمندان را بحرانی دانست و تاکید کرد «حمایتی در کار نیست».  

