یک کشاورز ۶۷ ساله در تماس با خبرنگار ایلنا، از وضعیت نامناسب حقوقِ مثلاً بازنشستگی خود انتقاد کرد.

این کشاورز با بیان اینکه ۱۵ سال در صندوق بیمه روستاییان و عشایر عضو بودم و حق بیمه پرداختم؛ گفت: سه سال پیش حکم بازنشستگی من صادر شد؛ حالا فقط ۲ میلیون تومان مستمری به من می‌پردازند.

او با طرح این سوال که «مگر قرار نیست دولت همه‌ی سالمندان را تحت پوشش بیمه در بیاورد و از آن‌ها حمایت کند» گفت: این صندوق‌های بازنشستگی چه فایده‌ای دارند؟ چرا دولت از سالمندان به خصوص روستاییان محروم حمایت نمی‌کند؟ این ۲ میلیون تومان واقعاً مبلغی‌ست که به حساب من می‌ریزند؟!

این بازنشسته ادامه داد: باید دولت و نمایندگان مجلس پاسخ بدهند که چرا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به این شکل است و چرا صندوق بیمه روستاییان و عشایر، واقعاً از روستاییان حمایت نمی‌کند؟!

این کشاورز که یک نسخه از آخرین فیش حقوقی و حکم خود را برای ما ارسال کرده؛ معیشت سالمندان را بحرانی دانست و تاکید کرد «حمایتی در کار نیست».

