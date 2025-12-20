خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات مرگ یک راهدار ماسالی حین ماموریت بر اثر تصادف

جزئیات مرگ یک راهدار ماسالی حین ماموریت بر اثر تصادف
کد خبر : 1730053
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر «راهدار» در محور جاده‌ای شهرستان ماسال به خلخال پس از برخورد با خودرو سواری نیسان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر «راهدار» در محور جاده‌ای ماسال به خلخال حین انجام ماموریت پس از انحراف از جاده با یک خودروی سواری نیسان برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

از قرار معلوم؛ این کارگر فوت شده «فرامرز توفیقی» نام دارد و با ۶۰ سال سن از کارگران راهدار طرف قرارداد با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ماسال در استان گیلان بوده که در آستان بازنشستگی قرار داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری