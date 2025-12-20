جزئیات مرگ یک راهدار ماسالی حین ماموریت بر اثر تصادف
یک کارگر «راهدار» در محور جادهای شهرستان ماسال به خلخال پس از برخورد با خودرو سواری نیسان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر «راهدار» در محور جادهای ماسال به خلخال حین انجام ماموریت پس از انحراف از جاده با یک خودروی سواری نیسان برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
از قرار معلوم؛ این کارگر فوت شده «فرامرز توفیقی» نام دارد و با ۶۰ سال سن از کارگران راهدار طرف قرارداد با اداره راهداری و حمل و نقل جاده ماسال در استان گیلان بوده که در آستان بازنشستگی قرار داشته است.