آغاز پرداخت حقوق آذر بازنشستگان تامین اجتماعی/ جزئیات واریز

پرداخت حقوق آذر بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از عصر دیروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت حقوق مربوط به آذرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از عصر دیروز (جمعه 28 آذر)  آغاز شده و به تدریج طی 72 ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

روابط عمومی تامین اجتماعی اعلام کرده «با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دی‌ماه مقدور است».

بازنشستگان انتظار دارند پرداخت‌ها تا عصر روز سی‌ام به پایان برسد. 

 

