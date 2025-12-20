به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین (واحد خبری سومالی)، بیش از ۴۶۰ کارگر و کارمند در فرودگاه بین‌المللی موگادیشو، پایتخت سومالی، روز جمعه علیه شرکت پیمانکار این فرودگاه یعنی «ترکی فاوری» اعتصاب کردند.

این کارگران از سوءاستفاده‌های گسترده شرکت پیمانکار ترکیه‌ای بهره‌بردار فرودگاه موگادیشو (پایتخت)، از جمله تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزد، تبعیض نژادی و رفتار غیرانسانی با کارگران بومی و مشکلات مزایای حقوقی و فشار کاری ناراضی هستند.

کارکنان ادعا می‌کنند که نیروهای سومالیایی شاغل در فرودگاه پایتخت این کشور در مقایسه با همکاران ترک، آسیایی و اروپایی خود، حقوق و مزایای بسیار کمتری دریافت می‌کنند. برخی از کارگران گزارش داده‌اند که برای یک روز کاری ده‌ساعته در طول یک ماه کامل، تنها ۱ تا ۳ دلار دریافتی دارند.

آن‌ها می‌گویند که شکایات به مدیریت با تهدید به اخراج مواجه می‌شود. یکی از کارگران، همکاری را توصیف کرد که به سرطان خون مبتلا شده بود و بدون دسترسی به درمان پزشکی یا حمایت از حقوق، اخراج شده است.

کارکنان زن همچنین از سیاست‌های تبعیض‌آمیز، از جمله محدودیت‌های بارداری و عدم اعطای مرخصی، حتی در موارد اضطراری خانوادگی، شکایت کردند. یکی از کارگران تعریف کرد که مجبور شده بود بین مراقبت از مادر بستری خود و مواجهه با اخراج دائمی یا ماندن در محل کار بدون هیچ مرخصی، یکی را انتخاب کند.

معترضان از حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی و نخست وزیر خواستند تا مداخله کنند و تأکید کردند که شکایات قبلی تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند. منتقدان می‌گویند که اتکای دولت به حمایت مالی و امنیتی ترکیه، نظارت را پیچیده کرده و به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه می‌دهد تا در حین اداره فرودگاه، بندر موگادیشو و سایر تأسیسات کلیدی، با مصونیت از مجازات فعالیت کنند.

در طول تظاهرات، کارگران پوسترهایی را به نمایش گذاشتند که همکارانی را نشان می‌داد که مجروح، مورد بی‌توجهی و اخراج قرار گرفته بودند. کسانی که از مقامات هواپیمایی سومالی درخواست کمک کردند، گفتند که با تهدید، ارعاب و خطر دستگیری مواجه هستند. بنا به گزارش‌ها، برخی از مقامات امنیتی فرودگاه به کارکنان گفتند که دیگر نیازی به آن‌ها نیست.

ناظران می‌گویند که این اعتراضات نه تنها سوءاستفاده‌های شرکت پیمانکار ترکیه‌ای را آشکار می‌کند، بلکه سوالاتی را در مورد همدستی مقامات سومالی مطرح می‌کند.

انتهای پیام/