خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در دیدار با وزیر رفاه:

هفت ماه است که هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت نشده/ وزارتخانه ورود کند

هفت ماه است که هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت نشده/ وزارتخانه ورود کند
کد خبر : 1729767
لینک کوتاه کپی شد.

فعالان صنفی قزوین، مطالبات خود را وزیر کار مطرح کردند.رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته خواستار حل مشکلات بیمه تکمیلی و درمانی بازنشستگان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» پنج‌شنبه ۲۷ آذر در استانداری قزوین برگزار شد و فعالان اقتصادی، کارگران و بازنشستگان مطالبات خود را با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.

عزیزالله اسدی رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین در این همایش به نمایندگی از بازنشستگان گفت: استان قزوین ۱۰۶ هزار بازنشسته دارد که ۳۳ هزار نفر در صف دریافت وام هستند و همچنین ۳۳ هزار بیمار صعب‌العلاج و سرطانی در کانون بازنشستگان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق‌ها در ابتدای سال خوب بود اما متأسفانه به طور کامل توسط تورم بلعیده شد.

رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین ضمن گلایه از اینکه تنها یک بیمارستان تأمین اجتماعی در قزوین وجود دارد، افزود: ۴۰۰ قلم دارو از سبد دارویی تأمین اجتماعی خارج شده است و بازنشستگان مجبورند این داروها را به صورت آزاد تهیه کنند.

اسدی مطرح کرد: بانک متعلق به کارگران باید همچنان در حوزه کارگران باقی بماند و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار نگیرد تا بتوانیم از این طریق تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنیم.

افزایش ۵۶ درصدی تعرفه پزشکان، بازنشستگان را با چالش مواجه می‌کند

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در این همایش اظهار کرد: برای دومین بار در طول چند دهه است که افزایش حقوق‌ها با تورم هم‌راستا شده است بنابراین افزایش مزد باید متناسب با تورم باشد؛ البته باید سبد خانوار نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: رشد بی‌رویه و سرسام‌آور تورم، زندگی مردم و بازنشستگان را به سطحی رسانده که دیگر تحمل آن ممکن نیست. بهتر است امسال در برنامه‌ریزی‌ها، حمایت غیرنقدی بدون درنر گرفتن دهک‌بندی برای بازنشستگان در نظر گرفته شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: استان قزوین، استانی کارگرنشین است؛ ۹۹ درصد ساکنین آن کارگر هستند و نیاز به یک درمانگاه دارند،  متأسفانه بودجه آن در بودجه تأمین اجتماعی لحاظ و تصویب شده است.

وی افزود: هفت ماه است که حق بیمه کسر شده اما بیمه طرف قرارداد خسارت‌ها را پرداخت نکرده است؛ بازنشسته‌ای در اردیبهشت‌ماه فاکتور ارائه داده هنوز هزینه خود را وصول نکرده است بنابراین بهتر است شما در این زمینه ورود کنید.

اسدی یادآور شد: برای تعرفه نظام پزشکی بیش از ۵۶ درصد افزایش در نظر گرفته شده است که اگر فکری برای آن نشود، بازنشستگان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری