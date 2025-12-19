به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» پنج‌شنبه ۲۷ آذر در استانداری قزوین برگزار شد و فعالان اقتصادی، کارگران و بازنشستگان مطالبات خود را با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.

عزیزالله اسدی رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین در این همایش به نمایندگی از بازنشستگان گفت: استان قزوین ۱۰۶ هزار بازنشسته دارد که ۳۳ هزار نفر در صف دریافت وام هستند و همچنین ۳۳ هزار بیمار صعب‌العلاج و سرطانی در کانون بازنشستگان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق‌ها در ابتدای سال خوب بود اما متأسفانه به طور کامل توسط تورم بلعیده شد.

رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین ضمن گلایه از اینکه تنها یک بیمارستان تأمین اجتماعی در قزوین وجود دارد، افزود: ۴۰۰ قلم دارو از سبد دارویی تأمین اجتماعی خارج شده است و بازنشستگان مجبورند این داروها را به صورت آزاد تهیه کنند.

اسدی مطرح کرد: بانک متعلق به کارگران باید همچنان در حوزه کارگران باقی بماند و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار نگیرد تا بتوانیم از این طریق تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنیم.

افزایش ۵۶ درصدی تعرفه پزشکان، بازنشستگان را با چالش مواجه می‌کند

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در این همایش اظهار کرد: برای دومین بار در طول چند دهه است که افزایش حقوق‌ها با تورم هم‌راستا شده است بنابراین افزایش مزد باید متناسب با تورم باشد؛ البته باید سبد خانوار نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: رشد بی‌رویه و سرسام‌آور تورم، زندگی مردم و بازنشستگان را به سطحی رسانده که دیگر تحمل آن ممکن نیست. بهتر است امسال در برنامه‌ریزی‌ها، حمایت غیرنقدی بدون درنر گرفتن دهک‌بندی برای بازنشستگان در نظر گرفته شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: استان قزوین، استانی کارگرنشین است؛ ۹۹ درصد ساکنین آن کارگر هستند و نیاز به یک درمانگاه دارند، متأسفانه بودجه آن در بودجه تأمین اجتماعی لحاظ و تصویب شده است.

وی افزود: هفت ماه است که حق بیمه کسر شده اما بیمه طرف قرارداد خسارت‌ها را پرداخت نکرده است؛ بازنشسته‌ای در اردیبهشت‌ماه فاکتور ارائه داده هنوز هزینه خود را وصول نکرده است بنابراین بهتر است شما در این زمینه ورود کنید.

اسدی یادآور شد: برای تعرفه نظام پزشکی بیش از ۵۶ درصد افزایش در نظر گرفته شده است که اگر فکری برای آن نشود، بازنشستگان با چالش جدی مواجه خواهند شد.

