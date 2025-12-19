خبرگزاری کار ایران
جزئیات شارژ اعتبار مرحله دوم طرح یسنا؛ شب یلدا

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار از آغاز فاز دوم طرح «یسنا» همزمان با شب یلدا خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «یعقوب اندایش» گفت: طرح «یسنا» که یکی از برنامه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت است، از ۱۵ آذرماه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های یک تا پنج آغاز شده است. 

وی افزود: در فاز نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به‌همراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند. 

اندایش در خصوص فاز دوم طرح برای گروه هدف دهک‌های چهار و پنج گفت: اعتبار این مرحله به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر روز یکشنبه و همزمان با شب یلدا شارژ خواهد شد. 

وی تأکید کرد: طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تامین و تا پایان سال به‌صورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت رفاه، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

 

