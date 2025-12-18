خبرگزاری کار ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» در استان قزوین:

توسعه پایدار ایران در گرو ایستادگی و اصلاحات تدریجی اقتصادی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان استان قزوین، از پیگیری مسائل مرتبط با مراکز توانبخشی، درمان، کالابرگ بازنشستگان، تسهیلات بانکی و مشاغل خانگی خبر داد و دو اولویت «مسکن کارگری» و «مهارت‌آموزی متصل به بازار کار» را محور توسعه آینده استان دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» در استان قزوین، حضور مسئولان در میان مردم را یک وظیفه دانست و افزود: ارتباط نزدیک با مردم و شنیدن دغدغه‌های آنان، مبنای اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در دولت است و از ویژگی‌های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین در متون کهن، از جمله سفرنامه ناصر خسرو، این استان را یکی از شاهراه‌های تمدنی و تجاری ایران دانست.

وی تصریح کرد: قزوین در دوره‌های مختلف تاریخی، در تجارت و شکل‌گیری فرهنگ و خلق‌وخوی متفاوت مردم این منطقه نقش محوری داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی گفت: نرخ بیکاری در قزوین پایین‌تر از میانگین کشور است و این استان با وجود برخورداری از حدود ۱.۵ درصد جمعیت کشور، در برخی صنایع سهمی بین ۴ تا ۸ درصد دارد که نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای تولید و مهارت نیروی انسانی است.

میدری اظهار کرد: استقلال، هدفی مقدس است که تحمل دشواری‌ها را توجیه می‌کند.

وی با اشاره به تجربه چین (در راستای به رسمیت شناخته شدن در سازمان ملل) در عرصه بین‌المللی افزود: ایستادگی همراه با گسترش تعاملات پایدار اقتصادی می‌تواند ظرفیت‌های ایران را فعال کرده و مسیر پیشرفت را هموار کند.

وزیر رفاه درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: دولت با رویکرد اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک‌های ناگهانی، موضوعاتی مانند بنزین، یارانه‌ها و کالابرگ را دنبال می‌کند. سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده درست است، اما اجرای دفعی آن می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید مرحله‌ای انجام شود.

وی با اشاره به آمادگی‌زیرساخت‌های کالابرگ در وزارت کار، تأکید کرد: کوپن مربوط به گذشته نیست بلکه حتی امروزه در کشورهای پیشرفته نیز از کوپن برای تنظیم بازار و کاهش نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود و ایجاد «دریاچه آرامش» برای جامعه، شرط کاهش حساسیت به نوسانات اقتصادی است.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت: قواعد برداشت از این صندوق‌ها نیازمند اصلاح است و افزایش تدریجی سن بازنشستگی، به‌جز در مشاغل سخت، اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری و تمرکز بر سیاست‌گذاری را از برنامه‌های جدی این وزارتخانه عنوان کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان استان قزوین، از پیگیری مسائل مرتبط با مراکز توانبخشی، درمان، کالابرگ بازنشستگان، تسهیلات بانکی و مشاغل خانگی خبر داد و دو اولویت «مسکن کارگری» و «مهارت‌آموزی متصل به بازار کار» را محور توسعه آینده استان دانست.

میدری با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در برجسته‌سازی واقعیت‌های مثبت، گفت: با روایت درست پیشرفت‌ها، می‌توان آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده ترسیم کرد؛ این تصور ما از آینده است که اتفاقات مثبتی رقم خواهد زد.

