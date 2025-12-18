توسعه پایدار ایران در گرو ایستادگی و اصلاحات تدریجی اقتصادی است

وی با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین در متون کهن، از جمله سفرنامه ناصر خسرو، این استان را یکی از شاهراه‌های تمدنی و تجاری ایران دانست.

وی تصریح کرد: قزوین در دوره‌های مختلف تاریخی، در تجارت و شکل‌گیری فرهنگ و خلق‌وخوی متفاوت مردم این منطقه نقش محوری داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی گفت: نرخ بیکاری در قزوین پایین‌تر از میانگین کشور است و این استان با وجود برخورداری از حدود ۱.۵ درصد جمعیت کشور، در برخی صنایع سهمی بین ۴ تا ۸ درصد دارد که نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای تولید و مهارت نیروی انسانی است.

میدری اظهار کرد: استقلال، هدفی مقدس است که تحمل دشواری‌ها را توجیه می‌کند.

وی با اشاره به تجربه چین (در راستای به رسمیت شناخته شدن در سازمان ملل) در عرصه بین‌المللی افزود: ایستادگی همراه با گسترش تعاملات پایدار اقتصادی می‌تواند ظرفیت‌های ایران را فعال کرده و مسیر پیشرفت را هموار کند.

وزیر رفاه درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: دولت با رویکرد اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک‌های ناگهانی، موضوعاتی مانند بنزین، یارانه‌ها و کالابرگ را دنبال می‌کند. سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده درست است، اما اجرای دفعی آن می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید مرحله‌ای انجام شود.

وی با اشاره به آمادگی‌زیرساخت‌های کالابرگ در وزارت کار، تأکید کرد: کوپن مربوط به گذشته نیست بلکه حتی امروزه در کشورهای پیشرفته نیز از کوپن برای تنظیم بازار و کاهش نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود و ایجاد «دریاچه آرامش» برای جامعه، شرط کاهش حساسیت به نوسانات اقتصادی است.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش صندوق‌های بازنشستگی پرداخت و گفت: قواعد برداشت از این صندوق‌ها نیازمند اصلاح است و افزایش تدریجی سن بازنشستگی، به‌جز در مشاغل سخت، اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری و تمرکز بر سیاست‌گذاری را از برنامه‌های جدی این وزارتخانه عنوان کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان استان قزوین، از پیگیری مسائل مرتبط با مراکز توانبخشی، درمان، کالابرگ بازنشستگان، تسهیلات بانکی و مشاغل خانگی خبر داد و دو اولویت «مسکن کارگری» و «مهارت‌آموزی متصل به بازار کار» را محور توسعه آینده استان دانست.

میدری با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در برجسته‌سازی واقعیت‌های مثبت، گفت: با روایت درست پیشرفت‌ها، می‌توان آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده ترسیم کرد؛ این تصور ما از آینده است که اتفاقات مثبتی رقم خواهد زد.