در تماس با ایلنا صورت گرفت؛
اعتراض نیروهای شرکتی به سخنگوی دولت: برای تبدیل وضعیت نیازی به آزمون نیست!
کارگران شرکتی و ارکان ثالث به اظهارات اخیر سخنگوی دولت انتقاد کردند.
جمعی از نیروهای شرکتی نفت و گاز در تماس با خبرنگار ایلنا، به اظهارات اخیر سخنگوی دولت در ارتباط با تبدیل وضعیت کارگران شرکتی انتقاد کردند.
این نیروها میگویند: سالهاست ما را با با بهانههای مختلف سنگ قلاب میکنند؛ بیش از پنج سال است که وعدههای بینتیجه شنیدهایم و کار تبدیل وضعیت به سرانجام نرسیده است.
یکی از کارگران با بیان اینکه برای تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاران نیاز به هیچ آزمونی نیست؛ گفت: ما سالهاست در نهادهای مختلف مشغول به کاریم؛ آزمون برای ابتدای کار است نه برای نیرویی که ده یا پانزده سال سابقه دارد!
او افزود: ادعا میکردند دولت چهاردهم با ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق است، چه شد؟ بازهم حرف آزمون را پیش کشیدند! به سخنگوی دولت میگوییم با این حرفها به نیروهایی که با یک پنجم حقوق رسمی ها، چرخهای این مملکت را میگردانند، توهین نکنید!
یکی دیگر از این نیروها گفت: هیچ حکم قانونی صریحی دال بر الزام نیروهای شرکتی با سابقه به شرکت در آزمون جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد. آزمون، حسب ماهیت حقوقی خود ناظر بر استخدام اولیه بوده و تسری آن به تبدیل وضعیت فاقد مجوز قانونی است. ما این مسئله را از تمام کارشناسان حقوقی استعلام کرده ایم.
در روزهای اخیر، مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است: موضوع نیروهای شرکتی در دولت و مجلس موافقان و مخالفانی دارد. طبق قانون هر نیرویی میخواهد تبدیل وضعیت شود باید در آزمون شرکت کند. کارگروه این تدبیر را انجام داده تا نیروهای شرکتی، امتیازاتی تحت عنوان سنوات کار و تخصصی که دارند، دریافت کنند و در آزمون برای آنان در نظر گرفته شود.