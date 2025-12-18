خبرگزاری کار ایران
از کشاورزان تا معلمان و کارگران؛ یونانی‌ها به ریاضت اقتصادی دولت معترض اند

یونان پس از کاهش حقوق کارکنان دولت -که رکن مهم برنامه ریاضت اقتصادی قوه مجریه این کشور برای دریافت وام از صندوق‌های بین‌المللی است- با بحرانی بزرگ مواجه شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، صدها یونانی روز سه‌شنبه در مرکز آتن تجمع کردند تا به بودجه ریاضتی دولت که در معرض رای نمایندگان مجلس این کشور قرار گرفته، واکنش نشان دهند. 

هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی مانند پرستاران، کارگران شهرداری، پزشکان و معلمان به کارگران بخش دولتی پیوستند تا در اعتراض به دستمزدهای پایین و بحران هزینه‌های زندگی پیش از رأی‌گیری مجلس یونان در مورد بودجه سال ۲۰۲۶ شرکت کنند. 

یونان پس از کاهش حقوق کارکنان دولت -که رکن مهم برنامه ریاضت اقتصادی قوه مجریه این کشور برای دریافت وام از صندوق‌های بین‌المللی است- با بحرانی بزرگ مواجه شده است. این بحران مشابه بحران بدهی‌ها در میان سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ است. 

با وجود افزایش‌های متعدد حقوق در سال‌های اخیر، حقوق یونانی‌ها هنوز از میانگین منطقه اروپا کاملا عقب مانده‌است، در حالی که هزینه‌های غذا و مسکن شدیداً در یونان افزایش یافته است. 

کابینه نخست‌وزیر میتسوتاکیس از تخفیف مالیات بر درآمد و سایر کمک‌ها به ارزش ۱.۶ میلیارد یورو (۱.۸۹ میلیارد دلار) خبر داده است که انتظار می‌رفت پارلمان روز سه‌شنبه آن را به عنوان بخشی از بودجه سال آینده تصویب کند. 

کارگران شهرداری، معلمان مدارس و پزشکان بیمارستان‌های دولتی روز سه‌شنبه برای پیوستن به اعتصاب ۲۴ساعته بخش دولتی در اعتراض به وضعیت سرکوب مزدی و حقوقی دست از کار کشدیدند. نمایندگان مجلس نیز در واکنشی ادعا کردند که صدای معترضان را شنیده اند. 

این شرایط درحالی رخ داده که بخش زیادی از دامداران و کشاورزان یونانی نیز به دلیل‌ عدم حمایت دولت از آن‌ها در برابر شیوع بیماری‌ها در میان دام و طیور و نباتات، معترض هستند.

 

