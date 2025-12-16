معوقات مزدی کارگران سد «گلال»/ مشکل از پیمانکار است یا کارفرمای اصلی؟

منابع کارگری استان ایلام به ایلنا می‌گویند: کارگران این واحد عمرانی از طریق شرکت پیمانکاری «فرداد سورین» در سد گلال شهرستان چوار استان ایلام مشغول به کارند.

براساس اظهارتی که به نقل از کارگران این پروژه عمرانی در اختیار ایلنا قرار گرفته است در حال حاضر رابطه استخدامی کارگران سد گلال ادامه دارد و به صورت مشخص این کارگران بابت دستمزد ماه‌های آبان و آذر طلبکارند.

گفته می‌شود دلیل پرداخت نشدن به موقع طلب مزدی این کارگران، تاخیرهایی است که شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام در مقام کارفرمای اصلی در پرداخت صورت‌ وضعیت‌های پیمانکار انجام می‌دهد.

بنابر ادعای کارگران، شرکت پیمانکاری به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه کارگران با مشکل مالی و معیشتی مواجه هستند.

روابط عمومی آب منطقه‌ای استان ایلام درباره مطالبات کارگران سد گلال گفته است؛ حقوق آبان ماه کارگران به دلیل قطع بودن سامانه پرداخت بانک مرکزی با چند روز تاخیر به حساب پیمانکار واریز و حداکثر تا دو وسه روز آینده به حساب کارگران واریز خواهد شد. ضمن اینکه برای پرداخت حقوق آذر ماه، هنوز ماه به اتمام نرسیده و صورت وضعیت‌های مالی آن دریافت نشده است.

انتهای پیام/