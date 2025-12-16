تجمع کارگران و کارمندان یونان علیه بودجه ریاضتی دولت

به گزارش ایلنا، اتحادیه کارگران و کارمندان بخش دولتی یونان در اعتراض به لایحه بودجه ریاضتی دولت این کشور که ردیف‌های اختصاصی کارکنان دولت را کوچک‌تر کرده، وارد اعتصاب یک روزه شدند.

فدراسیون اتحادیه‌های بخش دولتی "ADEDY" یونان روز سه‌شنبه در واکنش به تصویب بودجه در پارلمان علاوه بر تجمع در آتن (پایتخت)، اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته برگزار کرد.

این اعتصاب شامل اتحادیه کارکنان بخش درمان OLME، نمایندگان معلمان متوسطه و ابتدایی DOE و کارکنان بخش‌های نیرو و مخابرات یونان بوده است. سایر شرکت‌کنندگان شامل اتحادیه‌های کارکنان فرمانداری‌های محلی، بیمارستان‌های دولتی، مراکز بهداشتی و کارکنان خدمات آمبولانس هستند. کارگران شهرداری‌ها نیز در این تجمعات و اعتصابات شرکت کردند.

کنفدراسیون سراسری کارگران یونان (GSEE) که شامل نیروهای بخش خصوصی هستند، باوجود آنکه مطالبه نیروهای دولتی مستقیم بر آن‌ها تاثیر نداشته، در همبستگی با کارمندان از اعتصاب روز سه‌شنبه حمایت و در تجمعات شرکت کردند.

گزارشگران می‌گویند باوجود گستردگی اعتصابات در یونان، ترافیک به شهر تحمیل نشده است.

انتهای پیام/