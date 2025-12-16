جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد + اینفوگرافی
جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان گروه فولاد منتشر شد.
به گزارش ایلنا، این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ به مدت یکسال اجرایی شده و تداوم همکاری در راستای بهبود سطح رفاه و گسترش پوشش خدمات درمانی بازنشستگان تحت پوشش گروه فولاد را هدفگذاری کرده است.
قرارداد تکمیلی درمان گروهی بیمهشدگان تحت پوشش گروه بازنشستگی فولاد با شرکت بیمه دی امروز با حضور داوود حمیدی جانشین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگی فولاد و مدیرعامل بیمه دی به امضا رسید. این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ به مدت یکسال رسماً اجرایی شده و تداوم همکاری در راستای بهبود سطح رفاه و گسترش پوشش خدمات درمانی بازنشستگان فولاد را هدفگذاری کرده است.
جزئیات فرانشیزها
بر اساس اعلام معاونت فنی گروه بازنشستگی فولاد، سطح تعهدات بیمهگر جدید بهگونهای طراحی شده که بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی بازنشستگان فولاد و خانوادههای آنان را پوشش میدهد:
- فرانشیز بستری در بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی: ۵٪ با وجود بیمه پایه سلامت
- بستری در بخش دولتی: معاف از فرانشیز (۰٪)
- خدمات سرپایی و پاراکلینیکی: ۱۰٪ فرانشیز
- بیماران خاص و صعبالعلاج: معاف از فرانشیز
- جانبازان: در صورت استفاده از بیمهگر اول، معاف از فرانشیز
تعهدات ویژه درمانی
-
هزینه رفع عیوب انکساری چشم تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال طبق تعرفههای مصوب پوشش داده میشود.
- هزینه خرید عینک تا سقف ۵۰ میلیون ریال هر دو سال یکبار برای هر بیمهشده پرداخت خواهد شد.
اطلاعات تکمیلی و مسیرهای دسترسی
به اطلاع بازنشستگان محترم فولاد میرسد در مواردی که نیاز به هماهنگی یا اطلاع از شرایط خاص وجود دارد، میتوانند به امور بازنشستگی فولاد مراجعه کرده و راهنماییهای لازم را دریافت نمایند.
همچنین فهرست مراکز طرف قرارداد بیمه دی و اطلاعات مرتبط از مسیرهای زیر قابل مشاهده است:
- مراکز درمانی طرف قرارداد: https://B2n.ir/pe8724
- ثبت آنلاین و ارسال اسناد درمانی:https://didar24.com/
- نشانی مراکز خدمات اسناد خسارت درمان:https://www.dayins.com/شبکه-ارائه-خدمات/مراکز-دریافت-اسناد-خسارت-درمان
- مرکز تماس : ١۶٧١