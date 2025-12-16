اسناد درمانی بازنشستگان کشوری تسویه شد؟

به گزارش ایلنا، با مساعدت‌های انجام شده، مبلغ یک همت (یک هزار میلیارد تومان) از مطالبات بیمه ملت توسط صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری پرداخت شد.

با هماهنگی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت و مساعدت و همراهی علاء الدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، مبلغ یک هزار میلیارد تومان معادل یک همت، از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری به بیمه ملت پرداخت و صرف مطالبات موجود شده است.

بیش از نیمی از این مبلغ به پرداخت مطالبات و اسناد بازنشستگان گرامی اختصاص یافته و مابقی نیز برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ملت هزینه شده است.