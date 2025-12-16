خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسناد درمانی بازنشستگان کشوری تسویه شد؟

اسناد درمانی بازنشستگان کشوری تسویه شد؟
کد خبر : 1728447
لینک کوتاه کپی شد.

پرداخت یک همت از مطالبات بیمه ملت توسط صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه انجام شد.

به گزارش ایلنا، با مساعدت‌های انجام شده، مبلغ یک همت (یک هزار میلیارد تومان) از مطالبات بیمه ملت توسط صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری پرداخت شد. 

با هماهنگی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت و مساعدت و همراهی علاء الدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، مبلغ یک هزار میلیارد تومان معادل یک همت، از مطالبات مربوط به قرارداد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه سال‌جاری به بیمه ملت پرداخت و صرف مطالبات موجود شده است. 

بیش از نیمی از این مبلغ به پرداخت مطالبات و اسناد بازنشستگان گرامی اختصاص یافته و مابقی نیز برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ملت هزینه شده است.

 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری