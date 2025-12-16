به گزارش ایلنا، دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: ثبت‌نام بیمه تکمیلی طرح دو (بیمه طلایی) ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران آغاز شد.

به گفته اعضای کانون بازنشستگان، ثبت نام این طرح به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با مراجعه مستقیم به لینک ثبت‌نام، مراحل نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

لینک ثبت نام:

https://kabtatamin.ir/registerTakmili/creating/1

