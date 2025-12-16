خبرگزاری کار ایران
ثبت‌نام «بیمه طلایی» بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران آغاز شد

ثبت‌نام «بیمه طلایی» بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: ثبت‌نام بیمه تکمیلی طرح دو (بیمه طلایی) ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران آغاز شد.

به گفته اعضای کانون بازنشستگان، ثبت نام این طرح به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با مراجعه مستقیم به لینک ثبت‌نام، مراحل نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

لینک ثبت نام:

https://kabtatamin.ir/registerTakmili/creating/1

 

 

 

 

