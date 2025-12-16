خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ و مصدومیت دو کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط در لاهیجان

مرگ و مصدومیت دو کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط در لاهیجان
کد خبر : 1728323
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته، دو کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، حادثه ظهر دیروز (۲۴ آذرماه) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر حین انجام کار نصب کولر اسپیلت از ارتفاع طبقه ششم یک ساختمان در شهر لاهیجان در استان گیلان، ناگهان به پایین سقوط می‌کنند که بر اثر آن یک کارگر حدودا ۲۹ساله بر اثر برخورد به کف خیابان جان خودرا از دست داد و یک نفر دیگربا ۴۷ سال سن با سقوط به طبقه پنجم مصدوم شد. 

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش داده‌اند که تنها کارگر مصدوم این حادثه با ترومای شدید از ناحیه پای چپ به بیمارستان پیروز لاهیجان النتقال داده شده و تحت درمان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری