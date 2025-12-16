مرگ و مصدومیت دو کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط در لاهیجان
روز گذشته، دو کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، حادثه ظهر دیروز (۲۴ آذرماه) زمانی اتفاق افتاد که دو کارگر حین انجام کار نصب کولر اسپیلت از ارتفاع طبقه ششم یک ساختمان در شهر لاهیجان در استان گیلان، ناگهان به پایین سقوط میکنند که بر اثر آن یک کارگر حدودا ۲۹ساله بر اثر برخورد به کف خیابان جان خودرا از دست داد و یک نفر دیگربا ۴۷ سال سن با سقوط به طبقه پنجم مصدوم شد.
گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش دادهاند که تنها کارگر مصدوم این حادثه با ترومای شدید از ناحیه پای چپ به بیمارستان پیروز لاهیجان النتقال داده شده و تحت درمان است.