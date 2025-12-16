به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران اخراجی کارخانه ترانسفورماتورسازی «کوشکن» در استان زنجان، یکشنبه ۲۳ آذرماه، در حضور نمایندگان وزارت نیرو دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسیدگی فوری و مؤثر به مطالبات معوق و وضعیت شغلی خود شدند.

این کارگران که برخی از آنان سال‌ها در این واحد صنعتی سابقه کار دارند، پیش‌تر نیز بارها نسبت به‌عدم تمدید قراردادهای کاری خود اعتراض کرده و تجمع‌هایی را برگزار کرده بودند؛ اعتراض‌هایی که عمدتاً در واکنش به اخراج پس از سال‌ها اشتغال و در آستانه برخورداری از مزایای قانونی صورت گرفته است. با این حال، به گفته کارگران، تاکنون پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای از سوی مدیریت کارخانه یا نهادهای مسئول داده نشده است.

تکرار تجمع‌ها؛ بی‌پاسخی مدیریت و نهادهای مسئول

در همین رابطه، علی‌اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تجمع اخیر کارگران اخراجی این واحد صنعتی گفت: این پنجمین یا ششمین مرحله‌ای است که کارگران اخراجی کارخانه ترانسفورماتورسازی کوشکن تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، اما متأسفانه مدیریت این مجموعه ظاهراً اعتنایی به قوانین کار، مقررات تأمین اجتماعی و حتی نظرات کارشناسان حوزه بهداشت حرفه‌ای ندارد.

به گفته نجاری، مدیریت این کارخانه جزیره‌ای‌ست و قوانین بالادستی نادیده گرفته می‌‌شود.

اخراج در آستانه بازنشستگیِ سخت و زیان‌آور

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در ادامه با اشاره به فضای ناامن حاکم بر این کارخانه افزود: کارگرانی که در این مجموعه مشغول به کار هستند، به محض اینکه سابقه کاری‌شان به حدود ۱۰ سال می‌رسد، دچار استرس دائمی اخراج می‌شوند؛ در حالی که کارگر باید پس از ۲۰ سال کار، احساس امنیت و آرامش داشته باشد، نه ترس از بیکار شدن.

او تأکید کرد: در این کارخانه، بعضاً زمانی که سابقه کار کارگران به ۱۹ سال نزدیک می‌شود و برای بررسی بازنشستگی پیش از موعدِ مشاغل سخت درخواست می‌دهند، به محض اینکه پرونده و لیست اسامی آن‌ها به اداره کار ارسال می‌شود، از کار بیکار می‌شوند!

نجاری افزود: ظاهراً مدیریت این کارخانه تمایل دارد این واحد از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شود اما تشخیص این مسئله بر عهده کارشناسان رسمی است، تنها زمانی که کارخانه به تجهیزات مدرن و ایمن مجهز شود و دیگر آسیبی متوجه کارگر نباشد، می‌توان درباره خروج از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور صحبت کرد.

اخراج ۳۵ کارگر در سال‌های اخیر

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با انتقاد از عملکرد چند سال اخیر این کارخانه ادامه داد: طی سال‌های گذشته، دست‌کم ۳۵ کارگر در این مجموعه تعدیل و اخراج شده‌اند؛ حتی یک نماینده کارگر نیز از کار برکنار شده است، اما هیچ نهاد یا مسئولی نسبت به این وضعیت واکنش جدی نشان نداده است.

به گفته او؛ در روزهای اخیر نیز نمایندگانی از وزارت نیرو از کارخانه بازدید داشتند، اما آن‌ها نیز برای بهبود وضعیت کارگران شاغل و مشکل اخراجی‌ها اقدامی صورت ندادند.

نجاری هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، نارضایتی کارگران گسترده‌تر خواهد شد؛ مقامات باید برای پیشگیری از بحران وارد عمل شوند نه اینکه سراغ کارگر بیایند و مانع مطالبه‌گری او شوند.

برخورداری از انرژی ارزان، اما تضییع حقوق کارگر

نجاری با انتقاد از وضعیت موجود گفت: مدیران این دست مجموعه‌ها باید خیلی بیشتر هوای کارگران خود را داشته باشند؛ مدیری که با برخورداری از امکانات زیاد و سودآوری بالا، حقوق قانونی کارگران را پرداخت نمی‌کند، آشکارا برخلاف قوانین عمل می‌کند.

او افزود: در مجموعه‌های صنعتی، مدیرانی هستند که برای تفریح شخصی به استرالیا و کانادا سفر می‌کنند، اما حق و حقوق کارگر را به‌درستی نمی‌دهند، به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند؛ نه به کارگر، نه به تشکل‌ها و نه به مسئولان.

اخراج کارگران باسابقه؛ بحران معیشت خانواده‌ها

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با طرح این پرسش گفت: کارگری که نزدیک به ۲۰ سال عمر خود را در یک کارخانه گذاشته و در سن ۴۵ یا ۵۰ سالگی اخراج می‌شود، کجا باید برود و چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟ چرا خانواده‌های این کارگران باید تاوان سوءمدیریت‌ها را بدهند؟

نجاری در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان استانی و دستگاه‌های ذی‌ربط، به موضوع کارگران «ترانسفورماتورسازی کوشکن» ورود جدی داشته باشند و با پیگیری قاطع، موجب احقاق حق کارگران شوند. او افزود: «یک آینده شغلی ایمن، حق مسلم کارگران است».

انتهای پیام/