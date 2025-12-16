خبرگزاری کار ایران
سازماندهی اعتصاب سراسری کادر درمانی در مراکش

کادر درمان مراکش تلاش دارد در اعتراض به طرح بودجه ریاضتی دولت این کشور که بودجه بخش درمان را کوچک می‌کند، اعتصاب و تجمعاتی را سازماندهی کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران الجزایر، صدها نفر از کادر درمان مراکش با هماهنگی اتحادیه‌های بخش بهداشت و درمان این کشور تصمیم دارند با سازماندهی یک اعتصاب بزرگ در کلیه مراکز درمانی، مقابل مجلس مراکش تجمع کنند. 

آنان با محکوم کردن طرح بودجه ریاضتی این کشور که ردیف‌های اختصاصی حوزه بهداشت و درمان مراکش در آن کاهش یافته، روز چهارشنبه را به عنوان روز اعتصاب سراسری کادر درمان معرفی کردند و برای اعتصابات در این روز فراخوان دادند.

 

