سازماندهی اعتصاب سراسری کادر درمانی در مراکش

به گزارش ایلنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران الجزایر، صدها نفر از کادر درمان مراکش با هماهنگی اتحادیه‌های بخش بهداشت و درمان این کشور تصمیم دارند با سازماندهی یک اعتصاب بزرگ در کلیه مراکز درمانی، مقابل مجلس مراکش تجمع کنند.

آنان با محکوم کردن طرح بودجه ریاضتی این کشور که ردیف‌های اختصاصی حوزه بهداشت و درمان مراکش در آن کاهش یافته، روز چهارشنبه را به عنوان روز اعتصاب سراسری کادر درمان معرفی کردند و برای اعتصابات در این روز فراخوان دادند.

انتهای پیام/