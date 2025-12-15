شروع اعتصاب کارکنان موزه لوور/ آخرین سنگر قبل از فروپاشی کامل موزه
اتحادیههای کارگری موزه لوور پاریس از آغاز اعتصاب کارکنان این موزه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، ضعف امنیتی، فرسودگی زیرساختها و افزایش قیمت بلیت بازدیدکنندگان غیراروپایی خبر دادند
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاریهای فرانسوی، اتحادیههای کارگری موزه لوور در پاریس، در پی تشدید بحرانهای مدیریتی، امنیتی و زیرساختی، اعلام کردند اعتصاب خود را از روز دوشنبه آغاز کردهاند. این اعتصاب با هدف مطالبه بازسازی فوری ساختمان، افزایش نیروی انسانی و اعتراض به افزایش قیمت بلیت برای بازدیدکنندگان خارج از منطقه اقتصادی اروپا، از جمله گردشگران بریتانیایی و آمریکایی، برگزار میشود.
لوور، بهعنوان پربازدیدترین موزه جهان، در ماههای اخیر با مجموعهای از مشکلات جدی روبهرو بوده است؛ از سرقت بزرگ جواهرات سلطنتی گرفته تا نشت آب و نگرانیهای ایمنی درباره سقف برخی گالریها. در صورت ادامه اعتصاب بخش قابل توجهی از ۲۱۰۰ نفر کارکنان موزه، احتمال تعطیلی جزئی یا کامل لوور در اوج فصل گردشگری وجود دارد.
این موزه همچنان تحت تأثیر شوک ناشی از سرقت ۱۹ اکتبر قرار دارد؛ زمانی که یک باند چهار نفره در طول روز وارد موزه شد و در مدت هفت دقیقه، جواهرات تاج سلطنتی فرانسه به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یورو (۷۷ میلیون پوند) را به سرقت برد و با اسکوتر متواری شد. هرچند چهار مظنون بازداشت و تحت تحقیقات رسمی قرار گرفتهاند، اما جواهرات هنوز پیدا نشدهاند.
در ماه نوامبر نیز نشت آب در بخش مصر باستان موجب آسیب دیدن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مجله، کتاب و سند تاریخی شد. پس از آن، یک گالری شامل ۹ اتاق از آثار سرامیک یونان باستان، به دلیل نگرانی از ایمنی سقف، تعطیل شد.
سه اتحادیه کارگری فعال در لوور شامل CGT، Sud و CFDT با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند: «کارکنان امروز احساس میکنند آخرین سنگر پیش از فروپاشی کامل موزه هستند.»
به گفته این اتحادیهها، سرقت جواهرات تنها پرده از سالها کمبود سرمایهگذاری دولتی، کاهش نیروی انسانی و بیتوجهی به نگهداری و امنیت این موزه تاریخی برداشته است؛ موزهای که تنها در سال گذشته ۸.۷ میلیون نفر از آن بازدید کردهاند.
اتحادیهها همچنین تصمیم مدیریت لوور برای افزایش ۴۵ درصدی قیمت بلیت بازدیدکنندگان خارج از منطقه اقتصادی اروپا را «تبعیضآمیز» توصیف کردهاند. بر اساس این تصمیم، گردشگرانی از کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و چین از ماه ژانویه باید ۳۲ یورو برای ورود به موزه پرداخت کنند.
کریستین گالانی، نماینده اتحادیه CGT در لوور، با انتقاد از این سیاست گفت: «ما این تصمیم را تبعیض غیرقابل قبول میدانیم.» او افزود: «بدتر از آن، بازدیدکنندگان مجبورند هزینه بیشتری بپردازند تا موزهای فرسوده را ببینند؛ جایی که به دلیل کمبود مزمن نیرو، بسیاری از سالنها بهطور مرتب بسته میشود.»
گالانی این اقدام را «رسوایی مطلق» خواند و تأکید کرد که از بازدیدکنندگان با ملیتهای خاص خواسته میشود هزینه سالها کمکاری و کمبود انباشتهشده را بپردازند؛ آن هم در موزهای که مجموعهای جهانی از آثار فرهنگی را در خود جای داده است.
او افزود: «این سیاست علیه جهانشمولی فرهنگ و اصل دسترسی برابر است. برای مثال، این تصمیم گردشگران بریتانیایی را متأثر میکند، در حالی که بازدید از موزه بریتانیا رایگان است.»
اتحادیهها همچنین نسبت به شرایط کاری کارکنان پس از حذف حدود ۲۰۰ شغل از سال ۲۰۱۵، که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه امنیت بوده، ابراز نگرانی کردهاند.
گالانی که در شیفت شب در اتاق کنترل امنیتی موزه فعالیت دارد، درباره اعتصاب گفت: «ما به مرحله استیصال رسیدهایم. این تنها راه باقیمانده برای شنیده شدن صدای ماست. مشکلات سالها انباشته شده و سرقت اخیر همه چیز را آشکار کرد. هم بازسازی ساختمان و هم امنیت مجموعه بهشدت مورد غفلت قرار گرفته است.»
ماه گذشته، دیوان محاسبات فرانسه اعلام کرد روند ارتقای امنیت در لوور با «سرعتی بسیار ناکافی» پیش میرود و مدیریت موزه بهجای تمرکز بر حفاظت، برنامههای «پرزرقوبرق و نمایشی» را در اولویت قرار داده است.
در همین حال، گی توبیانا، افسر ارشد پلیس و مشاور امنیتی حاضر در تحقیقات پس از سرقت، به سناتورها گفت که از حجم نارساییهای امنیتی در لوور «مبهوت» شده است و افزود: «زنجیرهای از نقصهای عملکردی به یک فاجعه منجر شد؛ اما هرگز تصور نمیکردم لوور با این سطح از مشکلات روبهرو باشد.»
راشیدا داتی، وزیر فرهنگ فرانسه، نیز اعلام کرد تحقیقات اولیه دولت نشاندهنده «سوءبرآورد مزمن از خطر سرقت» و «کمبود سرمایهگذاری در اقدامات امنیتی» بوده است.
بر اساس اعلام وزارت فرهنگ، فیلیپ ژوست، مسئول بازسازی کلیسای جامع نوتردام پس از آتشسوزی، قرار است ماه آینده بررسی جامعی برای «بازسازی عمیق» موزه لوور انجام دهد.
لارنس دِسکار، مدیر موزه لوور، پیش از این و همراستا با اتحادیهها، بارها نسبت به وضعیت نامناسب نگهداری این کاخ سلطنتی وسیع هشدار داده بود. او در ماه ژانویه گفته بود ازدحام بیش از حد بازدیدکنندگان، تجربه حضور در موزه را به یک «آزمایش فیزیکی» تبدیل کرده است.
در همین زمینه، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، از آغاز یک پروژه بزرگ برای ساخت ورودی جدید موزه و ایجاد فضایی اختصاصی برای نمایش تابلوی مونالیزا، مشهورترین اثر هنری جهان، خبر داده است.